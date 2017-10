(ChB) - Le programme sportif ouvert à tous de la Ville de Luxembourg reprend ce lundi pour une nouvelle saison. Trouvez votre activité préférée parmi plus de 90 cours par semaine.

Les cours se déroulent du 2 octobre 2017 au 15 juillet 2018, du lundi au dimanche, du matin au soir, et ce sur plus de 30 sites à travers la capitale.

Gratuit pour les moins de 16 ans

Le programme pour jeunes (12 à 16 ans) est gratuit et comprend plus de 25 activités sportives dont des cours de break-dance, skateboard, musculation, multisports, futsal, zumba, fitness dance, fitness gym, gym détente, aïkido, volleyball, badminton, tennis de table, billard, jeu d’échecs, tir à l’arc ou encore de multi-handi-sports pour les 12-26 ans avec ou sans besoin spécifique.

L’offre sportive pour adultes comporte également une multitude de cours : fitness gym, fitness ski, body shape, gym entretien, midi gym, stretching, gymnastique aquatique, aqua jogging, hydrogym, musculation sur machines, jogging (débutant, soft et avancé), nordic-walking, autodéfense, volleyball...

A côté de ces activités sportives classiques, le programme prévoit aussi des activités plus novatrices telles que le fitness fiesta, la gym détente, le qi gong, la gym parents-enfants (1-2 ans et 2-4 ans) ou le cross fitness.

Pour les 55 ans et plus: un programme en plein air

Le Service des sports propose de nombreuses activités spécialement adaptées aux besoins et aptitudes des personnes âgées de 55 ans ou plus : walking, nordic-walking, aqua gym, gym douce, stretching, sports aînés, musculation douce sur machines, danse pour seniors, gymnastique de ski, pétanque sur glace, badminton et jeu d’échecs.

A partir du mois d’avril, l’offre sera étoffée par un programme spécial «Sport en plein air pour aînés» composé de nombreuses activités, telles que boules et pétanque, randonnées pédestres soft et avancé, randonnées cyclistes et en canoë-kayak ou golf.

Inscriptions et tarifs

Les formulaires d’inscription sont disponibles au Service des sports (5 rue de l’Abattoir à Luxembourg, par e-mail à sports@vdl.lu, tél. 4796-4400 ou 4796-4414 ou directement en ligne.

Tarifs pour les habitants de la Ville de Luxembourg: 30 euros/cours/saison, ou 110 euros/passe-partout. Pour les habitants d’autres communes: 60 euros/cours/saison, ou 220 euros/passe-partout.