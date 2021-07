La réponse est à rechercher du côté des récentes inondations qui ont notamment frappé la ville-basse de Luxembourg. L'Alzette plaide coupable.

Dans la capitale

Pourquoi le pont du Grund a-t-il perdu ses pavés?

Patrick JACQUEMOT La réponse est à rechercher du côté des récentes inondations qui ont notamment frappé la ville-basse de Luxembourg. L'Alzette plaide coupable.

Désolé pour le cachet rétro, mais la Ville de Luxembourg a bien l'intention de remplacer le pavage du pont de la rue Münster par de l'asphalte. Que les amateurs de patrimoine ne tempêtent pas : ce n'est là qu'une mesure provisoire, assurent les services techniques de la capitale. Mieux même, il s'agit là d'un geste protecteur pour l'ouvrage. La structure ayant sérieusement été malmenée par la puissance de l'Alzette en pleine crue en milieu de semaine dernière.

Ainsi, l'eau a fini par avoir raison des joints scellant entre eux les vieux pavés gris. Sans une rapide remise en état, des risques d'infiltration existent et viendraient détériorer le pont du Grund depuis le dessus cette fois. Aussi, depuis jeudi, les ouvriers s'affairent autour de la construction, pour lui retirer ses pavés et positionner un revêtement étanche.

Ce chantier va maintenant durer jusqu'au mercredi 28 août. Le tout sous le regard des spécialistes du service des sites et monuments de la Ville et le représentant de l'Unesco de la capitale, Robert Philippart.

La remise en place des pavés d'origine n'est pas prévue avant 2023. L'eau a donc encore le temps de couler sous le pont. Et si possible plus au-dessus...





