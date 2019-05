Chaque année, à pareille époque, le sujet refait surface comme un serpent de mer. Pourquoi le Grand-Duché ne participe-t-il plus au Concours Eurovision de la chanson qui réunit quelque 200 millions de téléspectateurs ?

Dans l’air du temps, destination Eurovision

Par Stéphane Bern - À l’heure où l’on parle de réchauffer les ardeurs quelque peu amollies des citoyens européens, et alors que la compétition s’est ouverte à une quarantaine de pays, notre pays trouverait là une manière de briller… plus certainement que dans la coupe d’Europe de foot des nations. Las, le Grand-Duché a abandonné la partie depuis 1993, alors qu’à l’instar de la France le pays a remporté cinq victoires à l’Eurovision, et pas des moindres.

Jean-Claude Pascal avec «Nous, les amoureux» en 1961, France Gall avec «Poupée de cire, poupée de son» en 1965, Vicky Leandros en 1972 avec « Après toi », Anne-Marie David et sa chanson « Tu te reconnaîtras » en 1973 et enfin Corinne Hermès pour « Si la vie est un cadeau » en 1983. Alors qu'il figurait pourtant parmi les sept pays fondateurs du concours avec l'Allemagne, la Belgique, la France, l'Italie, les Pays-Bas et la Suisse, le Grand-Duché a disparu de l'Eurovision en 1994.

À raison, lors du 64ème concours la semaine dernière à Tel Aviv – qui a vu la victoire du néerlandais Duncan Laurence – l’artiste Anne-Marie David a lancé un vibrant appel aux autorités luxembourgeoises et à RTL pour qu’elles reviennent sur cette décision et reviennent dans la course. «Le Luxembourg est un des pays qui a le plus gagné l'Eurovision dans le laps de temps durant lequel il a participé à la compétition », explique-t-elle.

« Les fans du concours au Luxembourg demandent son retour à l'Eurovision. Mobilisons-nous, parce que c'est essentiel!», estime-t-elle. Jusqu’à présent, et malgré une pétition de citoyens présentée en 2013 à la Chambre des Députés, tant les autorités que RTL ont refusé d’envisager la participation de Luxembourg au Concours Eurovision… pour des raisons essentiellement financières.

Peut-on vraiment croire que le Grand-Duché n’a pas les moyens de débourser 150.000€ pour participer à l’Eurovision contrairement au petit État de Saint-Marin? N’importe quel mécène ou sponsor serait heureux de soutenir RTL qui réaliserait ainsi une forte audience audiovisuelle !

Certes, il y a toujours le risque de caler en demi-finale, mais le Luxembourg a les moyens de s’offrir une voix qui porte sur la scène européenne et même de remporter le concours avec à sa charge l’organisation de l’Eurovision l’année suivante… Avouons qu’en termes de « Nation branding », l’Eurovision est une aubaine pour le Luxembourg. On ne peut pas prétendre peser sur la scène européenne et refuser de participer au seul événement festif qui rassemble réellement le public populaire de notre continent.