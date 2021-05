Daniela di Santo poursuit la mission du Fonds Belval

La nouvelle directrice de l'établissement public entend mener à bien les différents projets déjà planifiés, mais confie être à l’affût des nouveautés, tant sur le plan architectural que des logiciels internes.

Marie DEDEBAN

«Enthousiasme, passion et responsabilité.» Au lendemain de sa nomination officielle comme directrice du Fonds Belval, Daniela di Santo entend mettre ses maîtres-mots au service de l'établissement public et des 120 hectares de friche industrielle qu'il doit reconvertir. Directrice adjointe depuis 2015, puis directrice par intérim suite au départ de Luc Dhamen, l'architecte de formation se dit «ravie de pouvoir travailler avec une vision à 360°» sous la houlette du ministère des Travaux publics.

«J'ai commencé au Fonds Belval en 2002 comme chef de projet, ce qui m'a permis d'apprendre à m'adapter à toutes les situations», souligne Daniela di Santo. Se disant «fière de cette nomination», la quinquagénaire souhaite s'inscrire dans la continuité de ses prédécesseurs, avec qui elle partage «la même formation, les mêmes compétences et la même vision». «Cette continuité est nécessaire pour un projet d'aussi grande envergure», estime-t-elle.

Initiés en 2001, les travaux menés sur l'ancienne friche industrielle de Belval ne devraient pas s'achever «avant plusieurs années», à en croire la feuille de route de la nouvelle directrice. Premier dossier sur la pile: les infrastructures liées à Esch 2022. «C'est un peu stressant car le temps défile, mais tout sera achevé d'ici la fin de l'année», assure Daniela di Santo. Les travaux devraient coûter 35,3 millions d'euros, pour faire de la terrasse des hauts-fourneaux le site principal de l’année culturelle.

En quatre chiffres Le site de Belval s'étale sur 130 hectares et pourra héberger jusqu'à 10.000 habitants. A terme, les bâtiments construits devraient accueillir près de 25.000 salariés. Le Fonds Belval compte actuellement une cinquantaine d'employés.

«Nous devrions également débuter très prochainement la construction des Archives nationales», note la nouvelle directrice. Le bâtiment de sept étages visant à unifier les cinq sites actuels, devrait être opérationnel d'ici 2024, pour un budget de 77 millions d'euros.

Un projet d'envergure, que l'architecte de formation assure aborder avec «le même enthousiasme et la même énergie» que l'élaboration du pavillon skip, son tout premier chantier suivi au sein du Fonds Belval. Accueillant aujourd'hui des expositions, workshop et autres conférences, le bâtiment jaune au toit incurvé détonne dans le paysage, ouvrage d'une «jeune génération d'architectes à qui on a su faire confiance», souligne Daniela di Santo.



«Chaque projet m'a permis d'acquérir de nouvelles compétences, aussi bien en termes d'expérience que d'interlocuteurs», indique l'Italienne d'origine. La directrice se dit ouverte «aux projets imprévus», aussi bien sur le plan architectural que des logiciels internes. «A l'heure du numérique, il nous faut toujours chercher à améliorer nos façons de travailler, de communiquer, et de concevoir» souligne-t-elle sans cacher sa volonté de placer le Fonds à la pointe de la technologie. Au vu de l'ampleur du projet, tant sur le terrain qu'en interne, Daniela di Santo entend déjà occuper son poste «jusqu'à la retraite».





