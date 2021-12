Ce mercredi, au tour des députés de débattre sur la justesse des choix du dernier budget signé par Pierre Gramegna. Hier, avant le ministre des Finances, le rapporteur Dan Biancalana a analysé les orientations retenues pour 2022.

Dan Biancalana apprécie le caractère «social» du budget

Ce mercredi, au tour des députés de débattre sur la justesse des choix du dernier budget signé par Pierre Gramegna. Hier, avant le ministre des Finances, le rapporteur Dan Biancalana a analysé les orientations retenues pour 2022.

(pj avec Marc SCHLAMMES) Il voulait tout dire en moins d'une heure. Au final, il aura fallu 64 minutes à Dan Biancalana (LSAP) pour présenter à ses homologues parlementaires, mardi, sa vision du budget 2022. Et s'il est un angle qu'a voulu défendre le rapporteur dudit budget c'est bien le volet social des choix politiques traduits dans les perspectives financières gouvernementales. Un leitmotiv aux yeux du député-bourgmestre de Dudelange : «Nous avons besoin d'un Etat social fort».

Un budget 2022 tourné vers «la sortie de crise»

Face à la Chambre, le socialiste n'a pas manqué de rappeler que cela était d'autant plus une nécessité que «la crise covid a des répercussions sur tous les domaines et toutes les générations». Pour Dan Biancalana, les périls les plus grands pour le pays restent l’agrandissement des inégalités sociales ou la naissance d'une génération covid, des jeunes dont la santé mentale a été sérieusement mise à mal par le climat anxiogène ambiant.

Aux politiques d'agir pour cette jeunesse, a insisté le rapporteur dans son discours. Notamment en se préoccupant plus du secteur de l'enseignement et, plus particulièrement, de combattre le décrochage scolaire. Un diplôme étant une meilleure assurance de pouvoir s'insérer durablement dans la société.

Pour lutter contre les inégalités, le rapporteur du budget a proposé de revoir et d'élargir les barèmes pour l'obtention de l'allocation de vie chère (qui sera déjà augmentée au 1er janvier 2022) mais aussi d'augmenter les allocations sociales ou d'étendre le champ d'action de la Wanteraktioun en faveur des sans-abri. A analyser, les comptes proposés, Dan Biancalana n'a pas manqué de rappeler que les dépenses sociales se taillaient la part du lion, avec 47% des dépenses envisagées.

Rapporteur, une fonction machiste Le domaine des finances publiques constituerait-il une chasse gardée masculine. Il faut le croire, même si le meilleur contre-exemple vient d'être donné avec la désignation à venir de Yuriko Backes (DP) pour succéder à Pierre Gramegna au poste de ministre des Finances. Disons qu'il s'agit là presque d'une exception. Ainsi, sur les neuf derniers rapporteurs du budget choisis par la coalition bleu-rouge-vert, une seule femme apparaît : la libérale Joëlle Elvinger en 2018.

Pour le DP, Eugène Berger (budget 2014) et André Bauler (2019) ont en outre assumé à chaque début de législature cette mission que le rapporteur des comptes 2022, le socialiste Dan Biancalana décrit comme «variée et volumineuse». Outre le député-bourgmestre de Dudelange, trois autres messieurs du LSAP, Franz Fayot (2015), Claude Haagen (2017) et Yves Cruchten (2020), se sont pliés à l'exercice. Même du côté Déi Gréng, parti par ailleurs toujours soucieux de la parité, seuls des messieurs ont été choisis pour se pencher sur les livres de compte de l'Etat. Il s'agissait d'Henri Kox (2016) et François Benoy (2021).

Pour Dan Biancalana, la sécurité publique doit aussi être un volet sur lequel l'Etat doit mettre plus de moyens. Il suggère d'ailleurs que, comme en Allemagne, un rapport régulier sur la sécurité soit publié. Cela permettrait d'identifier les tendances de la délinquance, et de les contrer par des mesures politiques appropriées. La difficulté à contrôler les manifestations récentes a constitué un bon exemple de point à améliorer.

Critiques et propositions se bousculent

Revenant sur ces mouvements de protestation, le député a salué le fait que dans une société démocratique comme le Luxembourg, le droit d'exprimer des opinions contradictoires à celles de l'exécutif restait préservé. Le tout étant que cela se déroule de manière ordonnée.«La confiance des citoyens dans les institutions de l'État reste le pivot de la cohésion sociale».

Reste que toutes les bonnes actions ne seront possibles que si le pays assure ses recettes. Sur ce point aussi, la pandémie covid pèse. «Le monde est dans le brouillard», et le Grand-Duché n'échappe pas aux incertitudes sur l'activité financière, industrielle ou artisanale pour les mois à venir. Certes, l'économie nationale s'est montrée très résistante, mais il faut se montrer prévoyant pour les mois à venir.

«La nécessité d'avoir un Etat providence s'impose»

Ainsi, convient-il de se garder une poire pour la soif notamment pour s'assurer du possible décollage du nombre d'entreprises (et donc de salariés) bénéficiaires du chômage partiel. Lors de la tripartite de ce début de semaine, le gouvernement a promis de ne pas revenir sur les modalités d'octroi. C'est une chance estime Dan Biancalana qui souligne que le régime choisi pour l'accès au chômage partiel a permis de préserver 15.000 emplois.

Ce jeudi, ce sera au tour du ministre des Finances de défendre les orientations retenues pour 2022. Un dernier exercice du genre pour Pierre Gramegna qui a choisi de quitter ses fonctions après le vote de ce budget. Celui qui a tenu les cordons de la bourse durant huit ans reviendra notamment sur les mesures de renforcement du pouvoir d'achat envisagées pour les mois à venir.

