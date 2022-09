Une histoire digne d’un thriller a mis en scène un ouvrier du bâtiment portugais et une jeune Brésilienne au Luxembourg. La fin aurait pu être tragique mais le dénouement a été tout autre.

Luxembourg 8 min.

Enquête Contacto

D’une conversation Facebook à l’enfer d'une maison à Esch

Madalena QUEIRÓS Une histoire digne d’un thriller a mis en scène un ouvrier du bâtiment portugais et une jeune Brésilienne au Luxembourg. La fin aurait pu être tragique mais le dénouement a été tout autre.

«Dieu merci, l'enfer est terminé». Soulagée, Joana, une citoyenne brésilienne de 23 ans, pleure alors qu'elle s'apprête à embarquer dans l'avion qui la ramène à Fortaleza, au Brésil. Contacto l'a rencontrée à l'aéroport du Findel avant qu’elle ne décolle. C'est la fin d'un cauchemar qui aura duré presque six mois. Elle ne veut pas que son vrai nom soit divulgué. L’enfer qu’elle a vécu avait pour protagoniste un ouvrier portugais de 53 ans travaillant dans le bâtiment au Luxembourg.

Le problème du Luxembourg avec la traite des êtres humains Comme de plus en plus de personnes dont le statut de séjour n'est pas clarifié s'adressent à l'ASTI dans la capitale, une aide est désormais également proposée à Esch.

«Nous nous sommes parlés sur Facebook en 2020. Il semblait être une personne merveilleuse, avec trois enfants et des petits-enfants. Je n'aurais jamais imaginé qu'il puisse être agressif et hors de contrôle», raconte cette jeune femme aux yeux noirs et tristes. Il était déjà son ami sur ce réseau social depuis 2017.

«Il m'envoyait toujours des messages mais je n’y répondais pas. Mais je lui ai répondu une fois et j'ai aimé la façon dont il me parlait. Quelque chose de traumatisant s'était produit à ce moment-là et j'avais besoin d'attention», explique-t-elle à Contacto. Joana vivait alors seule dans le Nord-Est du Brésil, n'avait pas de famille à proximité et travaillait dans un restaurant.

«Il m'a proposé de venir au Luxembourg et de payer mon billet d'avion. J'ai passé un mois à y réfléchir et je me suis dit que je n’avais rien à perdre, que cela pourrait être l'occasion de changer ma vie et qu’il avait l'air d'être une bonne personne», se souvient-elle. Elle a donc accepté, consciente à présent que c'était la plus grosse erreur de sa vie.

A l’époque pourtant, elle était encore en proie aux doutes, et pendant toute la pandémie, en 2021, deux vols qu'elle avait réservés ont été annulés. «Je pense que c'était Dieu qui essayait de me prévenir», affirme Joana. «La première fois que j'ai réussi à venir, c'était le 31 mars 2022. Je suis arrivée et les premiers jours ont été merveilleux», raconte-t-elle.

En fait, sur le billet, il avait pris l’option ‘no return’ et je ne m’en suis pas aperçue. A partir de là, je n'avais plus aucun moyen de rentrer dans mon pays Joana, 23 ans

«Je restais à demeure et quand il rentrait du travail, il m’emmenait au Cactus. Je venais de subir un traumatisme au Brésil et je ne pouvais pas sortir seule car je souffrais de crises d'angoisse. Un jour, à Fortaleza, en allant au travail, j'ai été volée dans le bus. L'agresseur m'a attaquée, nous nous sommes battus, et à partir de là, j'ai été traumatisée», se confie-t-elle.

«Je ne sortais donc qu'avec lui et le reste de la journée, je restais toujours à la maison. Le 11 mai, j'ai décidé de rentrer au Brésil. Il me faisait peur en me disant que si je retournais au Brésil, quelqu'un me ferait quelque chose là-bas. J'y suis tout de même retournée pour suivre un cours sur les animaux.»

Le 4 juillet, elle décide cependant de revenir au Luxembourg. «En fait, sur le billet, il avait pris l’option ''no return'' et je ne m’en suis pas aperçue. À partir de là, je n'avais plus aucun moyen de rentrer dans mon pays», déplore-t-elle. Après deux semaines de cohabitation, elle se rend compte qu’elle ne l’aime pas. «Je voulais rentrer, mais il m’a dit qu'il ne m'aiderait pas et que je ne pouvais pas le quitter parce que j'avais dépensé tout mon argent pour venir au Luxembourg». «C'est alors que le véritable cauchemar a commencé», reconnaît Joana en pleurant convulsivement.

Le début d'un calvaire

«J'ai quitté ma maison, mon travail et mon cours d'assistante vétérinaire et c'était compliqué», énumère-t-elle. «L'enfer a débuté parce que je ne voulais plus sortir avec lui». Elle sortait alors parfois seule, mais elle ne connaissait personne et ne parlait pas la langue.

«À partir de là, il a commencé à prétendre que je fréquentais quelqu'un d'autre et qu'il m'avait vue monter dans la voiture d'un homme et a commencé à me suivre. L'enfer s'est déchaîné. Il m'a dit que je ne partirais pas et que nous allions rester ensemble, je lui ai répondu que je ne voulais pas et il a continué à insister. Tout est devenu horrible. Il y avait des jours où je ne mangeais pas, où j'étais enfermée à la maison et où il cachait les clés pour que je ne puisse pas sortir. Il cachait aussi les clés de la salle de bains et de la chambre pour que je ne puisse pas m'enfermer», relate-t-elle.

Un couple accusé d'avoir forcé une jeune fille de 18 ans à se prostituer C'est en croyant à une vie meilleure que cette jeune femme aurait quitté son pays. A la fin, elle aurait été forcée de se prostituer.

Désespérée, elle a contacté un groupe de femmes brésiliennes sur Facebook qui lui ont recommandé Dayana Silva de Revibra. Pouvoir entrer en contact avec elle lui a permis de raconter son histoire.

Une chance pour la jeune femme, car une semaine plus tard, ce sera l’apogée de la descente aux enfers. «Tout s'est passé le 7 août, j'étais allée prendre une douche, il était 13 heures un dimanche après-midi et il était à la maison. Quand je suis allée dans la salle de bains, il est entré dans la pièce où je dormais et a commencé à tout fouiller. Lorsque je suis entrée dans la pièce et que je lui ai demandé ce qu'il faisait, il a commencé à hurler que la maison était à lui et que j'allais faire tout ce qu'il voulait. Puis il s'est jeté sur moi, m'a prise par le cou et m'a jetée contre le mur». «Mais la violence psychologique était pire que l'agression», clarifie Joana en tout en continuant de pleurer de façon irrépressible.

Il y avait des jours où je ne mangeais pas, où je restais enfermée à la maison et où il cachait les clés de la maison pour que je ne puisse pas sortir. Joana, 23 ans

Après l'agression, elle a réussi à bloquer la porte de sa chambre et à appeler Dayana Silva qui a contacté la police d'Esch-sur-Alzette. «Pendant que je parlais avec elle, j’entendais des cris d’homme en fond», raconte Dayana Silva.

Dayana da Silva, du réseau de soutien aux victimes brésiliennes de la violence domestique (Revibra Europa). Photo: António Pires

La police l'a finalement fait sortir de la maison et elle a pu porter plainte. Mais ensuite, elle n'avait nulle part où rester parce qu'elle n'avait pas de documents, pas d'enregistrement auprès de la commune. Dayana Silva de Revibra et le collectif Entre-Ajudas ont cependant réussi à trouver la maison d'un prêtre dans le nord du pays où elle a fini par séjourner. Le vendredi 2 septembre, la jeune femme a enfin pu embarquer pour le Brésil. Ceci grâce à l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), qui lui a garanti un billet d'avion et une petite somme d'argent pour recommencer sa vie au Brésil. Joana voyage d’ailleurs avec une autre victime.

«Avant l'agression, nous avions déjà fait une demande de soutien à l'OIM», explique Dayana Silva. En une semaine seulement, le billet d'avion était disponible. Pendant cette période, pour la soutenir, «il y a eu des dons de nourriture après un appel lancé dans le groupe WhatsApp des Brésiliens du Luxembourg. La communauté brésilienne est très solidaire», ajoute Roberta Züge, de Revibra.

Roberta Züge, médecin vétérinaire. Photo: António Pires

Recommencer à vivre

Joana a toujours voulu travailler avec les animaux et rêve de devenir vétérinaire. Elle va maintenant pouvoir tout recommencer et tracer son chemin. «C'est une histoire triste qui se termine bien», déclare Roberta Züge, une médecin vétérinaire qui l'a soutenue tout au long de ce processus. Grâce à elle, la jeune femme va continuer à étudier et fera un stage dans une clinique vétérinaire au Brésil.

Des cas qui se multiplient

«On constate de plus en plus de cas de jeunes femmes contactées par Facebook et qui se retrouvent ensuite dans des histoires dramatiques. Ce sont des jeunes gens qui ont une vie difficile au Brésil, car ce n'est pas facile là-bas. Même les hommes se retrouvent dans ces situations. Des cas de jeunes qui rencontrent des gens sur Internet et entament une relation, puis l'Européen envoie le billet et les gens arrivent ici et cela se passe comme dans le cas de Joana», prévient Dayana da Silva.

«Il y a beaucoup de personnes dans le besoin ici au Luxembourg», ajoute-t-elle. «Parce que le gouvernement ne peut pas aider les gens qui sont en situation irrégulière. Avec la hausse des prix, les choses deviennent plus compliquées.»

Personne ne quitte son pays pour être battu, se retrouver dans la misère ou vivre dans la rue. Dayana Silva, Revibra Europa

«Personne ne quitte son pays pour être battu, se retrouver dans la misère ou vivre dans la rue», dénonce Dayana da Silva. «Mais il y a de plus en plus de gens qui viennent au Grand-Duché avec une main devant et l'autre derrière. Ce que je vois le plus sur Facebook, ce sont des gens qu'on incite à venir au Luxembourg en disant que c'est le pays où le salaire est le plus élevé en Europe. Ceux qui sont ici doivent mettre en garde contre les loyers élevés et le coût de la vie. Personne ne les met en garde!», déplore-t-elle.

Cet article a été publié pour la première fois sur Contacto.lu

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.