Investir à bon escient

D'abord isoler, puis passer au projet suivant

Uwe Hentschel

En règle générale, le chemin de Sarah Juchems mène toujours d'abord au grenier. Et il en va de même cette fois-ci, lorsque Lynn Gerson et Steve Schuster accueillent la conseillère en énergie et l'invitent à entrer dans la maison. Ils se rendent immédiatement au deuxième étage, où Sarah commence par jeter un coup d'œil attentif au lambris en bois lasuré blanc de la pente du toit. Elle ne peut pas dire dans quelle mesure la zone située derrière est isolée. Et Gerson et Schuster ne le savent pas non plus. Ils ont en effet acheté la maison il y a un mois seulement.

L'acquisition du bien immobilier a été rapide. Le marché du logement au Luxembourg est extrêmement tendu, c'est pourquoi le jeune couple n'a pas hésité longtemps. Lorsque Steve est entré pour la première fois dans la maison, Lynn l'avait déjà achetée, raconte la femme en riant. Son mari n'a pas pu être présent lors de la visite de la maison. «Il a juste dit : si tu penses que ça va, on la prend», dit-elle. Il y avait d'autres personnes intéressées et donc pas le temps de réfléchir.

Le remplacement des fenêtres n'est pas toujours économique

S'ils ne s'étaient pas décidés tout de suite, la conseillère en énergie de Klima-Agence se serait peut-être retrouvée avec d'autres propriétaires dans le grenier de l'ancienne grange du XVIIIe siècle. Ce bâtiment caractéristique du centre de Christnach a été transformé en logement en 1991.

Mais les fenêtres de toit ne sont pas si anciennes que cela, comme le constate Sarah Juchems lorsqu'elle en ouvre une et inspecte la plaque signalétique. «Construite en 2002, elle a donc 20 ans», dit-elle. Les fenêtres sont à double vitrage, mais les espaces intermédiaires sont déjà remplis de gaz. Le triple vitrage est devenu la norme.

«Beaucoup de gens commencent la rénovation énergétique par les fenêtres, parce que c'est le plus simple : enlever les vieilles fenêtres, mettre les nouvelles », indique Sarah. «On oublie souvent qu'il faut généralement beaucoup de temps pour amortir cet investissement», explique-t-elle. Selon elle, les économies d'énergie réalisées en passant d'un double à un triple vitrage sont généralement disproportionnées par rapport à l'investissement.

«Ce que vous devez dépenser pour cela ne sera peut-être même pas rentabilisé dans 50 ans», explique-t-elle aux deux propriétaires. Et comme les fenêtres semblent, dans l'ensemble, encore en bon état, la conseillère en énergie déconseille également de s'y attaquer en premier lieu. Sauf si le remplacement des fenêtres ne concerne pas seulement l'aspect énergétique, mais aussi, par exemple, la protection contre le bruit. «C'est, alors, encore autre chose», dit-elle.

Il vaut mieux commencer par les combles

Dans la paisible ville de Christnach, il n'est pas vraiment nécessaire de se protéger du bruit de la rue. C'est pourquoi «il est plus judicieux d'investir dans l'isolation», déclare Sarah Juchems. Dans le cas de la grange transformée il y a un peu plus de 30 ans, il faut donc commencer par jeter un coup d'œil derrière les boiseries pour voir où en est l'isolation du toit.

Ensuite, il faut descendre un étage plus bas, au premier étage, où est notamment prévue, ou plutôt envisagée pour l'avenir, l'extension du salon. Car la mesure la plus urgente du point de vue du couple se trouve encore un autre étage plus bas. C'est là, derrière la porte coupe-feu, que fonctionne le chauffage au mazout. Celui-ci date encore de la phase de transformation de la grange, il a donc également plus de 30 ans. Sarah a l'impression que la chaudière, avec sa puissance de 33 kilowatts, est un peu surdimensionnée.

Le chauffage au mazout a plus de 30 ans et doit donc être remplacé le plus rapidement possible par une solution plus durable. Photo: Chris Karaba

Pour le couple, il y a donc suffisamment de raisons pour envisager le remplacement de l'installation. «Nous avons peur que le chauffage ne tienne pas longtemps», dit Steve Schuster. Après avoir consulté un installateur, l'idée serait donc de commencer par ce projet, pour voir ensuite quelle marge financière il reste pour d'autres mesures.

Isoler le plus possible du côté froid

Pour la conseillère en énergie, cette manière de procéder est compréhensible, mais ce n'est pas la solution idéale : «Il est toujours plus judicieux de ne s'attaquer au chauffage qu'une fois que les mesures d'isolation prévues sont suffisamment achevées», explique-t-elle, «parce qu'on peut alors dimensionner l'installation de manière à ce que cela convienne parfaitement».

«En ce qui concerne l'isolation, l'idéal serait de toujours isoler les murs de l'extérieur, du côté froid», explique Sarah. Il faudrait donc isoler la façade, mais dans le cas du bâtiment historique, il est fort probable que cela ne soit pas possible pour des raisons de protection du patrimoine, comme l'explique la collaboratrice de Klima-Agence.

Dans le garage, l'isolation du toit n'apporte pas grand-chose, mais l'isolation du mur donnant sur l'espace de vie, si. Photo: Chris Karaba

La seule option est donc une isolation intérieure, mais elle est nettement plus coûteuse. «En outre, il faut aussi être conscient que les pièces seront ainsi un peu plus petites et que l'apport de lumière sera également moindre», ajoute-t-elle. «Mais sans isolation, le mur sera toujours un point faible, dit-elle, même si les murs sont épais et offrent ainsi un certain réservoir tampon, beaucoup d'énergie est perdue.»

Principal instrument d'encouragement : le bonus climatique

Mais comme il faut fixer des priorités pour des raisons de coûts, Sarah Juchems conseille de se concentrer avant tout sur une isolation suffisante du toit dans un premier temps. Si l'étape suivante consiste à construire une extension, celle-ci doit en tout cas être construite de manière à répondre aux exigences énergétiques actuelles. «Mais comme il s'agit de l'extension d'un bâtiment existant, cela entre également dans le cadre de la rénovation, de sorte que vous pouvez également compter sur une aide», explique la conseillère aux propriétaires.

«Nous avons différents programmes de subventions, mais le plus important est le bonus climatique», souligne Sarah Juchems. Le programme actuel est valable jusqu'en 2025, mais il est possible de ne terminer les travaux de rénovation qui en bénéficient qu'en 2029.

L'ancienne grange a été transformée en maison d'habitation par l'ancien propriétaire il y a un peu plus de 30 ans. Photo : Chris Karaba

La condition préalable à l'obtention d'une subvention pour les mesures est toutefois un conseil énergétique intensif. Mais il ne s'agit pas de ce que la collaboratrice de Klima-Agence est en train de faire. «Nous proposons nos conseils gratuits uniquement comme un service supplémentaire pour sensibiliser au sujet en général et présenter les possibilités de subventions», explique Sarah Juchems.

Sans expertise, pas de soutien

Selon elle, un conseiller privé doit être engagé (et payé) pour le conseil énergétique proprement dit, et aussi spécifiquement adapté à chaque projet. «C'est également lui qui établit le passeport énergétique», précise Sarah, qui a également apporté lors de sa visite à domicile une liste des conseillers désignés à cet effet au Luxembourg. Le conseil professionnel est encouragé par Klima-Agence, ajoute-t-elle.

Pour que le couple ait déjà une idée approximative des subventions auxquelles il peut prétendre, elle consulte sur sa tablette le programme de simulation accessible au public sur le site Internet de l'Agence du climat. Elle saisit des valeurs approximatives et arrive à un montant de 12.750 euros de la part de l'État, plus 1.000 euros de la part de la commune, rien que pour l'isolation du toit.

Après la visite, Sarah Juchems (à droite) explique les options de subvention aux deux nouveaux propriétaires de la maison, Lynn Gerson et Steve Schuster. Photo: Chris Karaba

La consultation se termine par le thème du chauffage. Comme l'explique Sarah, seules deux possibilités entrent en ligne de compte dans ce cas concret : les pellets ou la pompe à chaleur. Pour les pellets, la chaufferie devrait être un peu plus grande afin d'avoir suffisamment de place pour le stockage, ce qui est théoriquement réalisable. «Pour un chauffage aux granulés, il faut compter 30.000 euros, selon les dépenses et la taille», dit-elle, ce qui correspond à peu près à l'ordre de grandeur financier d'une pompe à chaleur.

Pellets ou pompe à chaleur ?

Toutefois, les prix des pellets ont doublé, voire triplé, selon la conseillère, alors que le prix de l'électricité est désormais temporairement plafonné. «Mais nous ne pouvons pas dire comment le prix évoluera ensuite», dit-elle. La tendance du couple s'oriente plutôt vers la pompe à chaleur, dont les subventions s'élèveraient, selon un calcul approximatif, à environ 15.000 euros. Pour un chauffage aux pellets, le montant serait d'environ 11.000 euros.

Les nouveaux propriétaires sont reconnaissants pour toute cette aide. D'autant plus que l'évolution des taux d'intérêt de ces derniers mois a considérablement réduit la marge de manœuvre financière pour les mesures de rénovation énergétique. «Avec la hausse des taux d'intérêt, nous avons perdu un peu plus de 180.000 euros», explique Lynn Gerson. «C'était en fait une somme prévue pour la rénovation», ajoute-t-elle. Le chauffage est certes prioritaire, mais il ne doit pas être remplacé immédiatement. Il fonctionne encore parfaitement. Et comme la toute première mesure a été de remplir complètement les citernes à mazout, ce sera de toute façon suffisant jusqu'à l'été. La réflexion est maintenant de préparer la maison pour que le couple puisse y emménager, dit la maîtresse de maison. «Ensuite, nous pourrons voir tranquillement comment nous allons procéder».

