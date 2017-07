Les cyclistes luxembourgeois ont gagné le Tour de France cinq fois.

De François Faber qui a été le premier à remporter la victoire, en 1909, à Andy Schleck en 2010, le Luxembourg a quatre vainqueurs et cinq victoires du Tour de France.

François Faber

François Faber

Photo: Archives Henri Bressler

Il était surnommé "le géant de Colombes" et détient le record du monde pour avoir remporté cinq étapes successives du Tour de France en 1909.

François Faber a débuté sa carrière de cycliste en étant totalement inexpérimenté en la matière. Ses amis l'encouragent à participer au Tour de France. C'était en 1906. Il fut disqualifié après la sixième étape mais deux ans plus tard, il finit second au classement général.

En 1909, il remporte cinq étapes d'affilée, puis une sixième, tient la tête du peloton sur 580 km et finit à la première place aux Champs-Elysées.



François Faber est né en 1887 à Aulnay-sur-Iton en France, d'une mère française et d'un père luxembourgeois, originaire de Wiltz. Pour échapper au service militaire en France, il choisit la nationalité luxembourgeoise. La famille emménage à Colombes en 1895.



François Faber rejoint la Légion étrangère durant la Première Guerre mondiale. Le 5 mai 1915, on lui rapporte que sa femme Eugénie vient de mettre au monde une petite fille. Mais il meurt quatre jours plus tard dans l'attaque des Ouvrages Blancs près de Carency.

François Faber a été honoré de la Croix de Guerre et de la Médaille Militaire à titre posthume. Une piste cyclable et une course de vélo portent son nom au Luxembourg. Une plaque commémorative a été posée au parc municipal de Luxembourg.



Nicolas Frantz

Nicolas Frantz est le seul cycliste à avoir gagné le Tour de France sans quitter le maillot jaune durant toute la course. Certains de ses supporteurs avaient renommé la course de 1928 "le Tour de Frantz".

Nicolas Frantz

Photo: ministère des Sports

En 1924, Nicolas Frantz remporte deux étapes du Tour de France et finit second au classement général. En 1925 et 1926, il remporte quatre étapes et finit quatrième, puis second au classement général.

Mais le point culminant de sa carrière est en 1927 lorsqu'il remporte la onzième étape entre Bayonne et Luchon, endosse le maillot jaune pour le garder durant 14 jours jusqu'à la fin de la course.



Nicolas Frantz a aussi été champion du Luxembourg de 1923 à 1934, a remporté le Tour du Pays Basque, le Paris-Bruxelles, Paris-Tours, s'est classé deuxième aux championnats du monde de 1929, puis troisième en 1932.

Il a été le manager de l'équipe de Luxembourg de 1949 à 1957 et a entraîné le futur champion Charly Gaul.

Nicolas Frantz est né dans une famille de fermiers à Mamer, le 4 novembre 1899. Il est mort le 8 novembre 1985 dans son village natal.

Charly Gaul

Charly Gaul

Photo: archives LW

Connu comme "l'ange de la montagne", Charly Gaul a gagné le Tour de France et le Giro d'Italia dans les années cinquante.



Charly Gaul est devenu célèbre pour sa façon de grimper les côtes raides, quittant rarement la selle. Il était un adversaire redoutable dans les montées.



Il débute sa carrière de cycliste en 1953 et l'année suivante, se classe troisième au championnat du monde.



En 1955 et 1956, il a été désigné "meilleur grimpeur" du Tour de France et gagne la course en 1958. Durant sa carrière il a gagné en tout 10 étapes du Tour et 12 du Giro d'Italia,

Charly Gaul est né le 8 décembre 1932 au Pfaffenthal. Il est mort le 6 décembre 2005 à l'âge de 72 ans.

Andy Schleck

Andy Schleck

Photo: Serge Waldbillig

Andy et son frère Fränck sont devenus des célébrités mondiales. Andy a gagné le Tour de France en 2010 et a été élu sportif de l'année pendant trois ans, entre 2009 et 2011.

Andy s'est intéressé au cyclisme très jeune et son premier grand succès est arrivé en 2007 au Giro d'Italia lorsqu'il termine deuxième au classement général et gagne le maillot blanc du meilleur jeune cycliste.

En 2009 il remporte Liège-Bastogne-Liège, la Doyenne et participe à la course du Mont Ventoux en juillet la même année. Il refuse d'abandonner son frère avec lequel il fait équipe. En dépit de cela, sa vitesse sur le Mont Ventoux le place en tête devant les favoris de l'époque tels qu'Alberto Contador et Bradley Wiggings.

En 2010, Andy Schleck termine second derrière l'Espagnol Alberto Contador. Mais Contador a été contrôlé positif au dopage. La première place est donc revenue à Andy Schleck. Il s'est présenté devant le président Hollande vêtu du maillot jaune.



Andy Schleck est né le 10 juin 1985 à Luxembourg. Son père, Johny Schleck, a participé à plusieurs reprises au Tour de France entre 1965 et 1974.



