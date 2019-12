La totalité des Boeing E-3A de l'OTAN battant pavillon du Grand-Duché vont être modernisés en 2020. Le Luxembourg ne participera que pour 0,10% de la facture.

Cure de jouvence pour les Awacs «luxembourgeois»

(pj) Non, le Luxembourg ne possède pas d'Awacs. Pourtant, dans le ciel, il est possible d'apercevoir 14 de ces appareils volant sous les couleurs du Grand-Duché. En réalité, ces appareils officient pour le compte des 16 Etats réunis dans le cadre de l'OTAN. Et, à compter de l'an prochain, toute cette flotte d'avions espions va bénéficier d'un vaste programme de rénovation.

Le député Mars Di Bartolomeo (LSAP) a décidé d'interpeller le ministre de la Défense sur le financement de ces travaux. Le parlementaire souhaitant être rassuré quant à la répartition de la facture des travaux dont le devis approche les 900.000 euros. Il peut souffler. A en croire François Bausch (Déi Gréng) : «Aucune tâche n'incombera au Luxembourg dans le cadre de cette modernisation (...) le pays participera au financement selon une clé de distribution qui est de l'ordre de 0,10%». De l'avantage d'être un petit pays en termes de population...

L'ensemble de la flotte en question doit être retirée du service en 2035, et c'est pour atteindre cette limite dans les meilleures conditions que les Boeing E-3A et leur imposant radar longue portée subiront cette cure. Et le ministre de la Défense d'expliquer que le programme de modernisation pluriannuel «permettra de doter les Awacs de capacités améliorées en matière de liaison de données, de communication vocals ainsi que d'une capacité améliorée de mise en réseau aéroportée à large bande».

En attendant Defender 2020

Par ailleurs, vendredi, François Bausch a également confirmé la participation de soldats du Grand-Duché à Defender 2020. Il s'agit de la plus grande manœuvre militaire US jamais organisée depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'exercice se déroulera, de février à juillet, en Europe centrale et de l'Est et verra l'engagement de quelque 37.000 soldats venus de 18 Etats, dont 20.000 militaires de l'armée américaine.

Là encore, le Luxembourg sera sollicité a minima. Le pays participera avec des capacités de transport routier : 4 chauffeurs et 2 camions équipés de remorques durant plus ou moins 6 semaines. «Les moyens luxembourgeois seront mis en œuvre au sein de convois multinationaux assurant le transfert de conteneurs d'Allemagne vers la Belgique. L'équipe de transport sera stationnée au sein d'une base militaire en Belgique», a dévoilé le vice-Premier.