La commune de Differdange compte investir 40,2 millions d'euros dans la rénovation de l'école Um Bock. La fin des travaux est programmée jusqu'en 2023.

Cure de jouvence à venir pour le campus d'Oberkorn

(ER/LE) - La commune de Differdange va offrir un sérieux lifting à l'ancien bâtiment de l'école Um Bock à Oberkorn. En plus d'une extension permettant de doubler sa capacité d'accueil, le site sera transformé via l'installation d'une d'une cuisine flambant neuve, d'une bibliothèque, d'un espace administratif. Sans oublier une salle de sport équipée notamment d'un mur d'escalade.

Confié au bureau d'architectes «Team 31 Architectes» le chantier doit s'achever en 2023 et coûter 40,2 millions d'euros, selon l'enveloppe votée mercredi soir en conseil communal. 27,5 millions seront dédiés à l'école en elle-même, 7,7 millions pour le hall sportif et 4,9 millions pour l'installation et l'utilisation d'une structure modulaire destinée à recevoir 20 classes pendant la durée des travaux.

Une fois rénovée, l'école pourra accueillir 440 élèves contre 229 actuellement. Daté des années 1960, le bâtiment devrait conserver son identité, selon l'engagement du cabinet d'architectes.