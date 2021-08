Pourquoi les annonces dans l'aéroport national sont-elles si peu diffusées dans la langue du Grand-Duché? Le député ADR, Fred Keup s'en est ému; le ministre de la Mobilité lui a répondu.

Le Findel parle de moins en moins luxembourgeois

«C'est la langue nationale de la nation qui est touchée ici!» C'est peu dire que la défense du luxembourgeois fait partie de l'ADN de l'ADR. Et le parti vient d'en donner un nouvel exemple en s'émouvant de ne plus entendre si souvent d'annonces en luxembourgeois dans les haut-parleurs du Findel. Car c'est une certitude, le plus souvent les milliers de passagers sont informés dans l'enceinte en français ou en anglais.

Un choix qui déçoit notamment Fred Keup et le député ADR s'en est ouvert dans une question parlementaire. A l'heure où le Nation branding (promotion nationale) est dans l'air du temps au Grand-Duché, pourquoi ainsi faire disparaître «l'un de nos atouts culturels les plus importants» a donc interpellé le parlementaire. Et si le ministre de la Mobilité vient de se fendre d'une réponse, force est de constater d'abord que le gestionnaire du site, Lux-Airport, est une société privée et non sous la tutelle du ministère ou de l'Etat.

Lux-Airport a effectivement depuis peu automatisé ses systèmes électroniques d'annonces. Avec des informations diffusées dans l'une des langues officielles luxembourgeoises, le français, et «dans la langue internationale», en anglais. Un peu à l'image de ce qui se passe déjà dans les offres d'emploi publiées au pays d'ailleurs.

Mais ce choix répond aussi, à entendre François Bausch (Déi Gréng), à la norme fixée aux aéroports et qui correspond mieux à la clientèle internationale qui fréquente les lieux. «Car le but des annonces est qu'elles soient comprises par un maximum de passagers.»

A l'heure où le trafic aérien est au plus bas, investir dans un «produit personnalisé en langue luxembourgeoise» entraînerait un coût supplémentaire important, ajoute le ministre de la Mobilité. Lux-Airport n'envisage donc pas cette dépense pour le moment.



Mais pour autant, le luxembourgeois n'est pas mort au Findel. Et pour attirer l'attention de certains passagers, les services aéroportuaires n'hésitent pas à communiquer dans cette langue. On peut notamment entendre ces annonces au terminal ou à la porte d'embarquement. Quant aux tout-petits ou clients ayant des problèmes avec les langues étrangères, l'aéroport dispose d'une assistance spéciale. Celle-ci peut se charger de l'accompagnement des mineurs ou des personnes en difficulté.

