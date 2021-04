C'est a minima que la future loi covid allégera les mesures sanitaires covid actuelles. Le gouvernement ne souhaite accorder de nouvelles tolérances que pour la pratique de la musique, du chant et des activités physiques.

Culture et sports grappillent quelques concessions

La prudence s'imposant dans la gestion de la crise covid, le gouvernement a choisi d'adopter la méthode des «petits pas». Et les avancées sur lesquelles les députés vont devoir se prononcer la semaine prochaine n'échappent pas à cette règle. Certes, vendredi, le conseil de gouvernement a décidé d'alléger certains dispositifs mais on est encore bien loin de l'assouplissement généralisé. En cause, une situation sanitaire «encore un peu trop volatile», estime Xavier Bettel.

«Irresponsable de laisser des vaccins au frigo» Pas question pour le Luxembourg de se priver du vaccin AstraZeneca. Xavier Bettel estime toujours que la balance bénéfice/risques plaide en faveur du sérum. A compter de la semaine prochaine, ce vaccin sera d'ailleurs proposé aux 30-54 ans qui en feront la demande.

Aussi, aucun bouleversement à attendre de la prochaine loi covid qui entrera en application jusqu'au 15 mai prochain. Mais comme il fallait tout de même apporter un peu d'air frais, le conseil de gouvernement a consenti quelques allègements. Donc pas de changement pour le couvre-feu (23h-6h), les regroupements en extérieur ou à la maison ou encore l'activité des cafés et restaurants qui se contenteront encore un mois de n'occuper que leurs terrasses.

Les clubs de fitness, salles de gym, écoles de danse et autres cours de yoga sont les grands gagnants des annonces de ce 16 avril. Ils pourront accueillir désormais un pratiquant par espace de 10 m2, dans la mesure où chaque pratiquant peut se tenir à bonne distance (2 m toujours) de son voisin. Voilà qui devrait permettre à ces diverses branches de retrouver un peu de la fréquentation qui leur a manqué depuis des mois.

Paulette Lenert revient Dès ce lundi 19 avril, la ministre de la Santé retrouvera bien ses fonctions. Après son malaise, lié au surmenage d'un an de gestion de cette crise sanitaire sans précédent, et trois semaines de convalescence Paulette Lenert (LSAP) «va reprendre son travail avec son dynamisme et son énergie», comme l'a assuré celui qui avait pris temporairement sa place, son collègue Romain Schneider.

Du côté du sport scolaire, le ministre de la Santé par intérim Romain Schneider, a aussi annoncé du nouveau. Toutes les classes vont pouvoir retrouver le chemin des bassins de natation. Rien de bien majeur là encore donc.

Une autre saveur

Enfin, côté culture, là aussi une «ouverture» sera proposée. Que chanteurs, choristes et musiciens puissent se retrouver (toujours à 10 personnes maximum) mais sans l'obligation du port de masque pour tous. «Seuls quatre participants devront disposer de la protection buccale», a indiqué Romain Schneider. Ajoutant une autre exigence : que chacun pratique son instrument ou chante assis... Le virus circulant certainement moins que lorsque l'on est debout, faut-il croire.

Bien maigres concessions donc. Aussi légères que le doute pesant sur le devenir de la situation sanitaire est grand. Mais pour faire patienter tout le monde, Xavier Bettel a promis que mai pourrait avoir une autre saveur. Il faudra pour cela que le virus recule et que les hôpitaux ne soient plus aussi chargés de cas covid.





