La fin des véhicules à combustion à partir de 2035 est acquise. Christophe Hansen (CSV), du groupe PPE, a voté contre, ce qui provoque un tollé sur Twitter.

Luxembourg 4 min.

Réactions sur Twitter

CSV et Déi Gréng se disputent sur la fin des véhicules à combustion

La fin des véhicules à combustion à partir de 2035 est acquise. Christophe Hansen (CSV), du groupe PPE, a voté contre, ce qui provoque un tollé sur Twitter.

(FJ) - La fin des véhicules à combustion est actée. A partir de 2035, les voitures et camionnettes émettant des gaz à effet de serre ne seront plus autorisées à circuler en Europe. Par 340 voix pour et 279 contre, le Parlement européen a approuvé mardi à Strasbourg les nouvelles prescriptions en matière de CO₂, selon lesquelles seules les voitures neuves n'émettant pas de gaz à effet de serre en fonctionnement pourront être vendues dans l'UE à partir de 2035. Un accord entre les États membres avait déjà été trouvé en octobre dernier, le vote de mardi était l'approbation formelle de l'accord entre le Parlement et les États membres.

Le Parlement européen approuve la fin des moteurs thermiques en 2035 Le Parlement européen a approuvé, dans un vote final mardi, le projet de règlementation mettant fin à la vente de véhicules neufs à moteur thermique en 2035, un texte emblématique pour les objectifs climatiques européens.

La question de savoir si les voitures fonctionnant avec des carburants synthétiques devaient être considérées comme une exception et si les e-fuels devaient être autorisés en tant qu'alternative durable a été le principal point de discorde des négociations. Les e-fuels sont des types de carburants synthétiques produits à l'aide d'énergies renouvelables, plus précisément de l'électricité verte produite à partir d'eau et de dioxyde de carbone. Toutefois, le Parlement européen a finalement retenu l'objectif de 100 % de véhicules électriques.

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de twitter. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement

Une décision que le député luxembourgeois du PPE Christophe Hansen (CSV) n'a pas soutenue lors du vote de mardi. Sur les réseaux sociaux, l'eurodéputé s'est certes déclaré favorable à l'objectif d'atteindre au moins 15% de voitures sans émissions à partir de 2025, mais il n'a pas voulu soutenir une «interdiction de facto des moteurs à combustion à partir de 2035». «La recherche dans le domaine des carburants électriques et synthétiques fait des bonds de géant, c'est pourquoi il est hautement irresponsable de faire une croix sur ces technologies», a déclaré le député sur Twitter, ce qui lui a valu des critiques de la part de la députée Déi Gréng Stéphanie Empain.

Stéphanie Empain a expliqué à Christophe Hansen qu'une seule éolienne pourrait alimenter 1.600 voitures électriques, mais seulement 250 voitures E-fuel. Photo: Anouk Antony

Empain accuse le CSV de vouloir satisfaire les «rois du pétrole»

Stéphanie Empain a partagé un tweet de l'eurodéputé allemand Michael Bloss, qui fait référence à un graphique de la VDE (Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e. V.), en mettant en évidence Christophe Hansen. D'après le graphique, «une éolienne peut alimenter 1.600 voitures électriques en énergie ... ou 250 voitures à carburant synthétique», indique Michael Bloss dans son tweet. Le CSV devrait intégrer ces «bases dans ses réflexions» avant de s'engager en faveur des e-fuels, a critiqué la députée de gauche. «Il ne suffit pas de montrer de la 'compréhension pour les jeunes', que 'la politique est si lente', et ensuite de freiner soi-même de la sorte au niveau de l'UE, uniquement pour satisfaire les 'rois du pétrole'».

«L'évolution ira-t-elle assez vite?» Au lendemain de l'adoption par le Parlement européen de l'interdiction de vente de voitures thermiques à partir de 2035, Gerry Wagner, porte-parole de House of Automobile, s'interroge sur la faisabilité de la mesure.

Christophe Hansen a réagi au tweet de Stéphanie Empain en critiquant le fait que l'UE n'avait «laissé aucune porte ouverte» en se fixant un objectif de 100% de voitures électriques. L'industrie automobile est «très satisfaite» de cette décision. Celle-ci pourrait désormais «tout miser sur un seul cheval».«Le lobby nucléaire s'amuse également», fait remarquer Christophe Hansen. En outre, le député souligne que les voitures à combustion pourraient tout aussi bien fonctionner à l'hydrogène, «mais si nous freinons la technologie maintenant, personne ne sera aidé». Une position que le député CSV Laurent Mosar a également réaffirmée dans son propre tweet : «Une politique qui n'autorise pas les technologies alternatives ne peut qu'aller dans le mur».

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de twitter. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement

Des éoliennes «inefficaces» et «coûteuses» ?

Suite à cela, une autre discussion secondaire s'est engagée parmi les politiciens nationaux sous la contribution de Stéphanie Empain au sujet des capacités des énergies renouvelables. En réponse aux affirmations d'un utilisateur de Twitter selon lesquelles les installations solaires sont «inefficaces» et «chères» au Luxembourg, le député pirate Sven Clement a pris position. «Mon installation photovoltaïque rooftop serait rentable aux prix du marché, même sans subvention. Avec un retour sur investissement au bout de 7,2 ans et une durée de vie de 20 à 25 ans, c'est un investissement intelligent».

Avec son argumentation, le pirate n'a toutefois pas convaincu le politicien de l'ADR Tom Weidig, qui a répondu : «Une éolienne ne peut pas alimenter 1.600 voitures électriques, car il ne s'agit pas d'une source d'énergie constante». L'énergie nucléaire, elle, l'est - et remplacerait 7.000 éoliennes au passage, affirme Tom Weidig.

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de twitter. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement

Cet article est paru initialement sur le site du Luxemburger Wort.

(Traduction: Mélodie Mouzon)

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.