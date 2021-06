Déjà prolongée de six mois, la mesure ne doit pas durer au-delà du 30 juin selon les textes actuellement en vigueur. L'OGBL réclame pourtant une prolongation jusqu'au 31 décembre afin de protéger d'une hausse subite les ménages les moins aisés.

Le gel des loyers va-t-il passer l'été?

Durera, durera pas? Actuellement, chacun guette les décisions du gouvernement luxembourgeois pour savoir si telle aide ou telle mesure est susceptible d'être prorogée. Les chefs d'entreprise ont ainsi pu souffler en apprenant que leur régime d'aides était maintenu jusqu'au 31 décembre. Mais quid des locataires qui espèrent bien que le gel de leur loyer va encore être d'actualité pour les mois à venir, cela alors que la mesure doit prendre fin pour le 30 juin?

Le dispositif avait été imposé aux propriétaires dès mai 2020. Ce geste qui ne devait durer que jusqu'en décembre, avait fait l'objet d'une première prolongation de six autres mois juste avant le passage en 2021. Mais aujourd'hui, l'OGBL estime qu'il y a tout lieu de reconduire ce geste. En effet, estime le syndicat,«il n’est pas à exclure que l’arrêt de cette mesure amènera des propriétaires à augmenter les loyers de leurs locataires». Et par conséquent entraîner un surplus de dépenses sur des ménages dont les revenus ont pu être affaiblis après 15 mois de crise sanitaire comme sociale.

Si «dégel», il devait y avoir à compter du 1er juillet, l'OGBL craint que cela ne vienne pénaliser les «couches sociales les moins aisées qui ont déjà le plus souffert». Des catégories qui, par exemple, ont pu être affectées par une baisse de revenus due à des périodes de chômage partiel. Des catégories pour lesquelles, rappelle aussi le syndicat, la charge locative pèse lourdement sur le revenu disponible.

D'où, ce mercredi, une interpellation lancée au ministre du Logement et à ses collègues du gouvernement pour qu'ils décident «au plus vite» d'une prolongation du blocage des loyers sur l'ensemble des contrats à bail à usage d'habitation. L'OGBL demande un gel pour six mois de plus, soit jusqu'au 31 décembre. Contacté, le ministère du Logement ne s'est pour l'heure pas exprimé sur le sujet.

