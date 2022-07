Creos et Enovos, deux entités luxembourgeoises du groupe Encevo, ont été victimes d'une cyberattaque. Le groupe indique travailler "à la résolution complète de l'incident"

Creos et Enovos victimes d'une cyberattaque

Pascal MITTELBERGER Creos et Enovos, deux entités luxembourgeoises du groupe Encevo, ont été victimes d'une cyberattaque. Le groupe indique travailler "à la résolution complète de l'incident"

«Suite à un problème technique, nos lignes téléphoniques ainsi que nos systèmes de gestion client sont indisponibles aujourd'hui. Nous nous excusons pour tout désagrément engendré par cet incident et nous vous informerons de la résolution du problème dans les meilleurs délais.» Ce message s'affiche en grand sur la page d'accueil en ligne du fournisseur d'électricité Enovos. La même actualité apparaît sur le site du gestionnaire de réseau Creos.

Ces deux entreprises luxembourgeoises, basées respectivement à Esch-sur-Alzette et dans la capitale, et appartenant au groupe Encevo, sont victimes d'une cyberattaque depuis ce week-end. Celle-ci s'est déclarée «dans la nuit du 22 au 23 juillet, indique le groupe dans un communiqué ce lundi 25 juillet. La cellule de crise a été déclenchée immédiatement et la situation est actuellement sous contrôle. Nous sommes en train de réunir tous les éléments nécessaires à la compréhension et à la résolution complète de l’incident.»

Des précédents

Dans le même communiqué, il est indiqué que les portails clients ne fonctionnent pas correctement mais que «la fourniture d’électricité et de gaz n’est pas touchée et le service de dépannage est garanti».

Ce n'est pas la première fois qu'une cyberattaque - méthode qui consiste à neutraliser un système informatique en attendant le paiement d'une rançon -, touche une entreprise luxembourgeois. Par exemple, fin avril 2020, le groupe de grande distribution Cactus en était victime. Trois des 47 sites de l'entreprise au Grand-Duché, à savoir Windhof, Merl et Bonnevoie, avaient dû fermer leurs portes pendant quelques jours. La direction avait déposé plainte.

Plus récemment, au mois de mai dernier, les hôpitaux et maisons de retraite du groupe Vivalia, dans la province belge de Luxembourg, avaient eux aussi subi une attaque massive et de grande ampleur de la part de hackers. Près de 200 serveurs informatiques et 1.500 ordinateurs ont été touchés. L'incident avait eu de nombreuses répercussions sur l'activité hospitalière, puisque la quasi-totalité des opérations non urgentes avaient dû être reportées.

