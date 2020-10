Les détails du couloir multimodal qui reliera, à l'horizon 2030, les deux principales agglomérations du Luxembourg ont été dévoilés mercredi. Rejoindre l'Uni depuis la Cloche d'Or devrait alors prendre 26 minutes.

Créer «un trait d'union» entre Esch et la capitale

Élément central de la stratégie d'aménagement du territoire, plus décentralisé, le futur couloir multimodal doit relier Luxembourg-ville à Esch-Belval d'ici dix ans. Voulue comme une réponse à la densification à venir des échanges entre les deux principales agglomérations du pays, la liaison doit venir renforcer l'A4. Et cela en lui ajoutant non seulement une ligne de tram rapide, l'utilisation des bandes d'arrêt d'urgence par les bus et les véhicules pratiquant le covoiturage ou une piste vélo express, mais aussi en améliorant la connectivité avec les communes traversées.

En l'occurrence, Luxembourg-Ville, Leudelange, Mondercange, Schifflange, Esch-sur-Alzette et Sanem. Autant de communes dont la population est amenée à croître de manière conséquence au cours de la décennie à venir, en raison notamment de l'aménagement à venir des friches industrielles rachetées en 2015 par l'Etat à ArcelorMittal. Selon les prévisions, le Sud devrait ainsi gagner au moins 20.000 nouveaux habitants d'ici 2040.

Selon les prévisions présentées mercredi par François Bausch (Déi Gréng), ministre de la Mobilité, cette «mobilité attractive et performante» doit aboutir à la création d'«un trait-d'union» dont l'élément central sera la circulation d'un tram rapide. Ce dernier devant alors relier «toutes les sept minutes aux heures de pointe», avec un temps de trajet de «14 minutes entre la Cloche d’Or et le quartier de l’Alzette à Esch/Alzette», via la desserte de 13 arrêts sur un tracé de 17,5 km. Dont seulement deux pour la partie où circuleront les rames à 100 km/h.

Voilà qui devrait permettre de relier le sud de la capitale au campus de Belval en 26 minutes. Aucune information quant au temps de trajet pour rejoindre le Findel depuis l'Uni n'a été avancée, puisque d'autres lignes au sein de la capitale devraient voir le jour d'ici 2030.

A noter que ce couloir multimodal se traduira également par un ensemble conséquent de chantiers puisque l'A4, mais aussi une partie de l'A13, seront aménagés notamment pour «optimiser et sécuriser sept échangeurs», «faciliter la traversé des rues» à Leudelange, Wickrange, Pontpierre et Foetz ou bien encore installer un passage à gibier.

Pour respecter l'objectif fixé qui est de «faire circuler ce tram rapide jusqu'à Esch-Schifflange en 2028», François Bausch doit déposer les projets de financement d'ici «la fin 2022». A cette date, les textes permettant l'extension du tram le long de la route d'Arlon via le centre hospitalier doivent également être soumis à la Chambre. Deux projets indispensables pour «faire que ce projet devienne réalité». Aucune information sur le budget de ces différents projets n'a été avancée.

