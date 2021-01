Au lendemain de l'annonce par le Premier ministre Xavier Bettel d'un relâchement des restrictions liées à la pandémie, le ministre des Sports Dan Kersch a précisé en commission parlementaire les mesures strictes établies pour la reprise du sport.

Crampons, baskets et maillots de bain de retour

Après plus d'un mois d'arrêt forcé, les sportifs pourront revenir se dépenser sur les terrains et en salle dès le 11 janvier. Evoquée mardi par le Premier ministre Xavier Bettel (DP), la reprise du sport a été détaillée mercredi à la Chambre par le ministre des Sports, Dan Kersch (LSAP). Et ce, sans «controverse, ni levée de boucliers» de la part de l'opposition, à en croire Mars Di Bartolomeo (LSAP). Car pour le président de la commission des Sports, les mesures ont été pensées dans une logique «d'équilibre entre la meilleure sécurité et la plus large liberté pour éviter des dommages psychologiques collatéraux liés à l'épidémie».

Ainsi, le sport individuel - ou en duo - sera autorisé sans distanciation sociale, ni port du masque. Pas de problème donc pour les disciplines telles que tennis ou badminton. Même chose pour la pratique en groupe et sur terrain extérieur, puisque les sportifs pourront s'entraîner par dix, en respectant une distance entre chaque groupe.

Tous les pratiquants devront toutefois veiller à respecter une distance de deux mètres entre chacun. Pas facile de s'adonner pleinement au foot ou au rugby dans ces conditions.

Le fitness prend ses distances

Les choses se compliquent encore un peu plus pour les sports en intérieur. Rien ne pourra se faire dans des salles ou gymnases de moins de 300 m². Soit l'équivalent d'un demi-terrain de handball. En piscine, seuls six nageurs seront autorisés dans un couloir de 50 mètres, contre trois sur 25 mètres.

Pour les clubs de fitness, la tâche s'annonce ardue. Fermés depuis novembre, ils ne pourront rouvrir qu'à condition d'assurer un espace de 15 m² minimum par licencié. Une exigence plus élevée que dans les magasins par exemple, où il n'est demandé que 10 m² par client.

Un mois de patience pour les footballeurs Pour le football, les compétitions ne retrouveront pas le gazon avant fin janvier et à huis clos. Pour la BGL Ligue, les équipes attendront la fin de la trêve hivernale le 7 février. Pour rappel, en novembre, le championnat n'avait pu reprendre qu'un seul week-end avant d'être à nouveau interrompu. Le calendrier des matches devrait être annoncé fin janvier. Il sera serré pour pouvoir terminer en mai. Les matches de Coupe seront donc supprimés au profit du championnat.

Le sport scolaire redémarrera avec la rentrée en présentiel, prévue lundi prochain. Les activités et restrictions prévues n'ont pas encore été dévoilées. Le ministre des Sports doit éclaircir ces points jeudi. Il précisera peut-être à cette occasion les échéances pour la reprise des sports de contact ou des sports collectifs ne pouvant se plier aux nouvelles règles en vigueur.



