«Craft by Diekirch», une série de bières en édition limitée

Simon MARTIN La Brasserie de Luxembourg souhaite inclure ses consommateurs dans le processus de fabrication des différentes bières prévues tout au long de l'année 2023.

La bière, l'alcool préféré des Luxembourgeois. Si le pays est l'un des plus raisonnables en matière de consommation, il importe chaque année de très grosses quantités du breuvage (40 millions de litres en 2021). Un comble, sachant que le pays dispose de nombreuses brasseries reconnues pour leur savoir-faire et dont la réputation n'est plus à faire. C'est le cas de la Brasserie de Luxembourg à Diekirch, brassant la blonde bien connue.

«Faire de Diekirch le brasseur numéro un au Luxembourg» Dans la continuité des 150 ans de la Brasserie de Luxembourg Mousel-Diekirch, les gérants de cette dernière entendent continuer les investissements, tout en innovant.

Celle-ci fêtait ses 150 ans d'existence en 2021. Depuis, les projets s'enchaînent à une vitesse folle. Outre une refonte complète du logo et des casiers, la brasserie a également décidé de «rafraîchir» sa gamme de produits en lançant, dès ce mois de février, le programme «Craft by Diekirch». Pour les amateurs de houblon, le terme «craft beer» signifie davantage une bière artisanale, produite en plus petites quantités et où le maître brasseur peut laisser libre cours à son imagination en termes d'arômes.

Trois bières trimestrielles

C'est un peu tout ce que l'on retrouve dans ce nouveau projet de la brasserie. En effet, celle-ci a décidé de lancer trois bières trimestrielles en édition limitée en plus de la bière annuelle Diekirch Christmas. Mais ce n'est pas tout, pour chaque lancement d'une nouvelle bière, la marque mènera une étude qualitative auprès des consommateurs afin d'en savoir plus sur les goûts changeants de ces derniers. La brasserie se fiera à ces résultats afin d'améliorer, et potentiellement commercialiser, les bières de la série.

Benoit Gribaumont, Horeca manager pour la Brasserie de Luxembourg, explique que cela répondait à une réelle demande de la part des clients. «Ils souhaitaient quelque chose de nouveau, un concept différent. De notre côté, nous voulions proposer quelque chose qui correspond aux attentes».

Benoit Gribaumont, Horeca manager pour la Brasserie de Luxembourg, explique que cela répondait à une réelle demande de la part des clients. Photo: Gerry Huberty

C'est ainsi que Laurent Muls, le maître brasseur, et ses équipes se sont mis au travail afin de travailler sur une première bière, produite selon les critères demandés par les personnes sondées. «Dans une Diekirch Premium classique, on retrouve deux types de houblon. Ici, dans cette première ''craft'', nous en avons quatre. Celle-ci est beaucoup plus aromatique, légère et fruitée», détaille-t-il.

Laurent Muls, le maître brasseur, et ses équipes se sont mis au travail afin de travailler sur une bière originale et fruitée. Photo: Gerry Huberty

Cette première expérience semble avoir séduit les premiers sondés. Concrètement, le premier lancement de la série « Craft by Diekirch » sera disponible à partir du 13 février prochain. Côté artisanal de la «craft» oblige, celle-ci ne sera disponible que dans 60 points de consommation sur l'ensemble du territoire luxembourgeois, uniquement des bars. La liste des points de vente devrait être disponible dans un futur proche.

La première craft ne sera disponible que dans 60 points de consommation sur l'ensemble du territoire luxembourgeois, uniquement des bars. Photo: Gerry Huberty

Toujours est-il que chaque bar participant permettra aux consommateurs de participer à une enquête digitale via un QR Code. Le sondage permettra de récolter les premiers avis ainsi que les doléances des clients. Sur base de ces opinions, la Brasserie de Luxembourg planchera ensuite sur une nouvelle craft qui sortira le trimestre suivant, et ainsi de suite jusqu'à la fin de l'année. «Accorder autant d'importance à l'avis des consommateurs dans la conception des bières est une tendance très rare dans le secteur brassicole», explique Benoît Gribaumont. «''Craft by Diekirch'' montre tout simplement combien nous apprécions la collaboration avec notre communauté locale, sans laquelle 150 ans de longévité ne serait pas possible».

Vers une production «zéro carbone»

À noter que si les bières connaissent un grand succès, la Brasserie de Luxembourg envisagera une commercialisation plus large de la gamme.

L'infrastructure diekirchoise compte également sur une série d'investissements dans l'outil pour atteindre, à terme, l'objectif «Net zéro carbone». C'est ce qu'ambitionnait Laurent Walthoff, directeur général de la brasserie en août dernier «Nous souhaitons être complètement neutres en carbone d'ici à 2030, et même avant si possible. On planche déjà sur les travaux à réaliser pour que cette ambition puisse devenir une réalité. Cela passe forcément par des investissements dans les énergies renouvelables».

Une capacité de 160 fûts par heure La Brasserie de Luxembourg a une capacité maximale de production de 150.000 hectolitres par an. Cela représente une production d'environ 160 fûts par heure. La Diekirch est avant tout consommée par les Luxembourgeois, mais elle s'exporte également en Belgique et en France, dans les régions frontalières au Grand-Duché. La Brasserie de Luxembourg emploie une cinquantaine d'employés et est, à l'heure actuelle, toujours à la recherche de différents profils.

