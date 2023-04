La police grand-ducale rapporte deux faits notables durant la nuit de samedi à dimanche, à Pétange et dans la capitale.

Faits divers

Crachats sur des policiers et course-poursuite

Dans la nuit de samedi à dimanche, vers 3h30 du matin, une patrouille de police a remarqué un homme, visiblement bien éméché, sortant d'un bar et titubant sur la route à Pétange. En voyant le véhicule de police, l'homme a commencé à insulter les agents et ne s'est pas calmé lorsque ces derniers ont voulu le contrôler.

L'individu a été interpellé et emmené, pour être placé en cellule de dégrisement. Mais lors du trajet, les choses ne se sont pas arrangées : l'homme alcoolisé a craché sur les policiers, a donné des coups de pied, et les a insultés et menacés. Un procès-verbal a été dressé au parquet pour insultes et menaces.

Par ailleurs, toujours durant la nuit, une course-poursuite s'est engagée dans la capitale entre une patrouille de police et une voiture a accéléré brusquement et roulé à grande vitesse sur le boulevard Royal. Le véhicule a pu être stoppé dans le quartier de la gare. Le test d'alcoolémie pratiqué sur le conducteur s'est révélé positif, son permis de conduire a été révoqué.

