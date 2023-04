Une incitation symbolique pour la pratique du covoiturage est maintenue pour la période du 1er avril au 31 décembre 2023.

Avec la société Klaxit

Covoiturage: l'aide financière du gouvernement prolongée

La nouvelle avait déjà été annoncée au début du mois de février dernier sur notre site par David di Nardo, directeur du développement de Klaxit. Elle vient d'être officialisée par François Bausch, ministre de la Mobilité et des Travaux publics, et Joëlle Welfring, ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable. Une incitation symbolique pour la pratique du covoiturage est maintenue pour la période du 1er avril au 31 décembre 2023.

Une incitation financière pour favoriser le covoiturage En octobre dernier, les autorités luxembourgeoises ont débloqué une enveloppe de 100.000 euros pour rétribuer les automobilistes dans le covoiturage, via l'application Klaxit. Depuis, le nombre de trajets est en forte hausse.

Au Luxembourg, une campagne promotionnelle a eu lieu, du 1er septembre 2022 au 31 mars 2023. Les trajets réalisés via l’application Copilote/Klaxit étaient subventionnés jusqu’à une hauteur de 3,00 € par passager par trajet. L'opération a été un succès. «Les deux ministres présenteront en détail les excellents résultats de cette mesure promotionnelle lors d’une conférence de presse qui se tiendra le 8 mai 2023», explique-t-on.

Des chiffres en hausse constante

Dès le début du mois de février, David di Nardo livrait des chiffres qui illustraient cette réussite. «Le nombre de trajets hebdomadaires a été multiplié par 100 par rapport aux moyennes du premier semestre 2022, de 50 trajets semaine il y a un an à 5.000 trajets semaine aujourd'hui. Nous allons atteindre cette semaine la barre des 1.000 trajets par jour. Par rapport à la meilleure semaine du second semestre 2022, en décembre, les trajets via Klaxit ont été multipliés par six sur notre meilleure semaine de 2023», énumérait alors le directeur du développement de Klaxit.

Le gouvernement semble donc enclin à poursuivre son aide financière aux adeptes du covoiturage. «Les modalités de remboursement adaptées seront communiquées dans les meilleurs délais», indiquent les deux ministères concernés. David di Nardo évoquait, lui, le déblocage d'une nouvelle enveloppe globale de 100.000 euros.

