Santé publique

CovidCheck mieux préparé face aux faux certificats

Patrick JACQUEMOT L'application a bénéficié d'une mise à jour majeure lui permettant de mieux discerner les fraudes au passe sanitaire.

Des QR-code qui s'échangent (s'achètent) sur le net, des faux certificats de vaccination édités sans réelle injection, des identités fantaisistes : ces derniers jours, le Luxembourg avait pu constater la multiplication des fraudes au contrôle CovidCheck. Et du coup le caractère faillible de l'application nationale devant assurer les uns et les autres du statut ''Testé, Guéri ou Vacciné'' de celui qui venait à se présenter à un checking à l'entrée d'un théâtre, d'un restaurant ou d'un marché de Noël par exemple. Depuis dimanche, les ministères de la Santé et de la Digitalisation assurent avoir progressé en sécurisation du dispositif.

Ainsi, la nouvelle version de l’application CovidCheck.lu permet désormais de signifier le statut «invalide» après tout scan d'un cas identifié comme «fantaisiste». De quoi éviter la multiplication des Bob l'éponge (et autres faux profils) dans les files d'attente... Aux usagers de veiller à mettre à jour leur application pour bénéficier de cette fonctionnalité.

Mise en place en juin dernier, CovidCheck a connu plusieurs améliorations au fil des mois. Actuellement, l'appli permet aux bénéficiaires d'une injection booster (dose complémentaire) de disposer d'un certificat valide sitôt l'injection faite. Ce qui est donc potentiellement le cas pour 62.000 personnes au Grand-Duché.

Cependant, les autorités luxembourgeoises rappellent que, chaque pays étant libre d’éditer ses propres règles en la matière, il est recommandé à toute personne voyageant à l’étranger de se renseigner au préalable sur les règles en vigueur dans le pays de destination. En cas de déplacement au-delà des frontières, il est également «recommandé de se munir aussi bien de son certificat de rappel de vaccination que du certificat de vaccination précédent qui reste valide, même après le vaccin de rappel».

