Pour son premier arrêt, à Echternach, le «Impf-Bus» du ministère de la Santé a permis de vacciner 110 personnes ce weekend. Maintenant, le voilà en tournée pour l'été.

Luxembourg 2 min.

Covid au Luxembourg

Le bus de la vaccination démarre fort

Patrick JACQUEMOT Pour son premier arrêt, à Echternach, le «Impf-Bus» du ministère de la Santé a permis de vacciner 110 personnes ce weekend. Maintenant, le voilà en tournée pour l'été.

Au e-Lake, le weekend dernier, il a bien sûr été question musique. Mais au festival d'Echternach, les spectateurs pouvaient aussi penser à deux choses : leur santé et l'aide aux sinistrés. Pour ces derniers, 20.000 euros ont ainsi été collectés. Mais pour ceux qui le souhaitaient, il était également possible de se faire vacciner contre le covid grâce au «Impf-bus» présent deux jours durant.

Déjà une centaine de troisième dose administrées Depuis début juillet, le Luxembourg permet à certains patients immuno-déficients de recevoir une troisième injection anti-covid. Avant une ouverture à la population générale? Rien n'est décidé en ce sens.

Et personnels infirmiers et médecins installés dans le véhicule aux couleurs du ministère de la Santé n'ont pas chômé. En quelques heures, ils ont vu se présenter 110 volontaires à l'injection. Pour un premier déplacement, voilà un démarrage sur les chapeaux de roue.

Cette opération de proximité intervient alors que le Luxembourg s'apprête à passer de six à deux centres de vaccination dans les deux semaines à venir, et que les piqûres contre le virus vont désormais passer entre les mains des généralistes et des pédiatres du pays. Après un peu plus de 726.000 doses injectées, c'est la voie qui a été choisie pour continuer à augmenter l'immunité collective recherchée.

Et le «bus de la vaccination» ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Ainsi, rien que cette semaine, il est attendu devant la salle de concerts de L'Atelier dans la capitale, mercredi 11 août (de 17 à 22h) puis le lendemain, jeudi 12, aux abords du Glacis in Concert (de 18 à 22h). «D'autres événements seront annoncés prochainement», assurent les services du ministère de la Santé décidément branchés musique cet été.

Evidemment, il s'agit là d'une opération gratuite pour les bénéficiaires. Les volontaires qui montent dans le bus devant juste être en possession d'une pièce d'identité, et d'un numéro de sécurité sociale valide.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.