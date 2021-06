Comme l'enseignement a subi les remontées de l'épidémie, les classes bénéficient de l'amélioration sanitaire actuelle. D'une semaine à l'autre, le nombre de cas covid+ dépistés a ainsi diminué de 81 cas.

Luxembourg 2 min.

Covid-19

Moins de 90 cas covid parmi les élèves du pays

Patrick JACQUEMOT Comme l'enseignement a subi les remontées de l'épidémie, les classes bénéficient de l'amélioration sanitaire actuelle. D'une semaine à l'autre, le nombre de cas covid+ dépistés a ainsi diminué de 81 cas.

Cela a encore été dit, mercredi à la Chambre des députés : la prochaine rentrée scolaire se tiendra «loin de la normalité». Certes, pas question pour le ministre de l'Education de dire ce qu'il en sera alors du port du masque obligatoire ou de la poursuite des autotests, mais une chose est sûre : comme dans le reste du pays, la situation covid dans les écoles, collèges et lycées connait une nette embellie. En témoigne le dernier bulletin de situation du ministère qui ne fait état, pour la semaine du 31 mai au 6 juin dernier ''que" de 14 personnels dépistés positifs pour 87 élèves infectés par le virus.

Claude Meisch promet plus de soutiens avant la rentrée Le ministère de l'Education proposera à nouveau des cours de soutien et de rattrapage scolaires avant la mi-septembre. Des leçons à suivre en ligne ou auprès d'un encadrant.

Et cette première semaine de cours après les congés de Pentecôte est d'autant plus remarquable qu'aucun cas de plus deux contaminations dans une même classe n'a été enregistré. Tout juste deux scénarios 2 (deux covid+ dans un même groupe) ont été relevés par les services de Claude Meisch. Au final, tout juste 100 classes ont ainsi été impactées par de nouveaux signalements.

Il est à noter que, dans le même temps, le ministère de la Santé a aussi constaté que le taux d’incidence avait diminué notamment dans les tranches d’âge 0-14 ans (-10%). Signe que malgré une progression enregistrée du variant indien dans la société, la jeunesse n'était pas victime d'une surreprésentation dans les nouveaux cas de contagion. Cependant, si la même tendance baissière a également été constatée chez les 15-29 ans (-9%), cette fois les autorités ne crient pas encore victoire. En effet, cette tranche d'âge est celle présentant le taux d’incidence le plus élevé, avec 80 cas pour 100.000 habitants ces derniers jours.

Cette semaine, Xavier Bettel devrait dévoiler quelle sera la position du Luxembourg sur la vaccination des adolescents (moins de 15 ans). A l'heure où le Grand-Duché vient de battre un nouveau record d'injections anti-covid, le choix du gouvernement dépendant notamment de l'avis rendu par la Commission nationale d'éthique. Chose qui pourrait être faite dès ce jeudi, alors que la loi covid qui entrera en application à compter du 13 juin sera votée, elle, samedi par les députés.





Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.