Le gouvernement français a annoncé ce lundi que les boîtes de nuit pourraient de nouveau accueillir des fêtards, sans être obligés de porter le masque, et avec une jauge réduite. Les concerts debout seront également autorisés à partir du 30 juin.

Covid-19

Les Français retourneront danser en boîte le 9 juillet

(AFP) - A peine ouvertes, voilà que les discothèques luxembourgeoises vont à nouveau avoir affaire à la concurrence française. Le gouvernement français a en effet donné son feu vert ce lundi pour que les boîtes de nuit rouvrent à partir du 9 juillet, devancées d'une dizaine de jours par les salles de concerts, autorisées à accueillir du public debout dès le 30 juin.

Les boîtes de nuit remettent le son Fermés depuis 459 jours, plusieurs clubs de la capitale se préparent à rouvrir ce vendredi soir, mais dans une version adaptée à la pandémie. CovidCheck, autotests et jauge de 300 personnes confirment que le retour à la vie normale n'est pas pour tout de suite.

La réouverture de ces lieux de fête se fera uniquement sur présentation d'un pass sanitaire (preuve de vaccination ou de test négatif récent), avec des capacités d'accueil réduites à 75% pour les événements en intérieur. Le masque y sera fortement recommandé sans être obligatoire, a détaillé le gouvernement après une réunion à l'Elysée avec les représentants du secteur.

«La reprise des concerts debout est une bonne nouvelle» pour Aurélie Hannedouche, responsable du Syndicat des musiques actuelles, que ce soit en intérieur comme en extérieur. Du côté des boîtes de nuit aussi c'est «une vraie satisfaction» et «le compromis semble acceptable», juge le vice-président du syndicat national des discothèques et lieux de loisirs Christian Jouny. «Le président de la République a su entendre la profession: il permet enfin à la nuit de revoir le jour, alors que le public est tellement en attente», a indiqué pour sa part Jean Roch Pedri, gérant de la boîte de nuit VIP Room à St-Tropez.

Quinze mois de fermeture

Seul secteur resté fermé depuis le début de la pandémie, soit 15 mois, le monde de la nuit sort d'une «période difficile» pour ses responsables et d'une «longue attente pour les clients», a reconnu le ministre délégué aux PME Alain Griset lundi. «Entre le mois de juillet et décembre 2020», les discothèques représentent «le secteur économique, qui a été le plus soutenu avec le fonds de solidarité», et le gouvernement devra «continuer à les accompagner sur le plan financier tant qu'il y aura des mesures sanitaires de contraintes» a indiqué Alain Griset.

La mesure s'inscrit dans la continuité des récents assouplissements sanitaires opérés en France. En raison d'une situation sanitaire s'améliorant «plus vite qu'espéré», le gouvernement français a en effet mis fin au couvre-feu et au port du masque en extérieur plus tôt qu'initialement prévu. Au point que l'opposition pointait du doigt une «opération électorale», cet allègement ayant été annoncé quelques jours avant le premier tour du scrutin régional.