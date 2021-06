Avec 1,15 dose administrée quotidiennement pour 100 habitants, le Grand-Duché se hisse sur le podium des pays de l'UE les plus actifs, juste derrière la Belgique et les Pays-Bas, selon les données publiées dimanche par le ministre flamand de la Santé.

Le Luxembourg à la pointe de la vaccination

En attendant le début de la vaccination des adolescents, les efforts déployés pour permettre d'atteindre d'immuniser 70% des adultes d'ici l'été placent le Luxembourg sur le podium européen des pays les plus actifs. Selon les données publiées dimanche par Wouter Beke, ministre flamand de la Santé, le pays se classe en troisième position des pays qui vaccinent le plus, avec une moyenne lissée sur sept jours de 1,15 dose injectée pour 100 habitants. Juste derrière la Belgique (1,27 dose) et les Pays-Bas (1,18).

We hebben inmiddels 1 op 2 mensen minstens een eerste prik gegeven, dit is bijna 63 pct van de volwassen bevolking. En we staan aan de top inzake aantal vaccins per 100 inwoners die gezet worden! #vlaanderenprikt https://t.co/5cSw9cTyCx pic.twitter.com/j5YFqLb4vK — Wouter Beke (@wbeke) June 13, 2021

Datées de vendredi, ces données indiquent que la moyenne européenne est fixée à 0,91 dose pour 100 habitants. Un niveau proche du niveau de vaccination enregistré en Allemagne (0,96) et en France (0,92). A l'inverse, le mauvais élève européen en la matière se révèle être l'Irlande, qui vaccine en moyenne lissée à hauteur de 0,11 dose.

Au Grand-Duché, «52% de la population concernée par la vaccination a déjà reçu une dose», indiquait vendredi Paulette Lenert (LSAP), ministre de la Santé, qui a réaffirmé que «vacciner plus encore reste le moyen de sortir plus rapidement de la crise». Une affirmation qui reste toutefois soumise aux aléas de livraisons de vaccins, raison pour laquelle le Luxembourg ne constitue désormais plus de réserve et «91% de ce qui arrive est immédiatement délivré sur le terrain», avait indiqué Xavier Bettel (DP) lors de sa dernière allocution.

