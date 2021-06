Qui voudra bénéficier d'un test PCR gratuit pourra directement prendre rendez-vous auprès des équipes du LST. Un service proposé, à compter de juillet, notamment aux résidents qui n'ont pas été vaccinés contre le covid.

Le Large scale testing change de voie

Patrick JACQUEMOT Qui voudra bénéficier d'un test PCR gratuit pourra directement prendre rendez-vous auprès des équipes du LST. Un service proposé, à compter de juillet, notamment aux résidents qui n'ont pas été vaccinés contre le covid.

Depuis un peu plus d'un an, le Large Scale Testing (LST) fonctionne sur invitation. L'informatique désignant qui il serait bon de dépister, selon divers critères. Mais après un 1,7 million de résidents et frontaliers passés sous les chapiteaux répartis dans le pays, Paulette Lenert a annoncé du changement «pour accompagner les nouvelles libertés». Et notamment la mise en place du fameux CovidCheck qui entre en fonction dès ce 13 juin.

Ainsi, à partir de fin juillet, quiconque souhaitera disposer d'un certificat de test négatif pourra réserver un créneau auprès de l'un des sites du LST. Une opération gratuite et sans limite de visites, a rassuré la ministre de la Santé. Le certificat délivré alors aura une validité d'usage de 72 heures et permettra, selon les circonstances, de voyager à l'étranger, d'assister à un rassemblement public ou de manger en salle au restaurant (sans avoir donc à se plier au test rapide avant de pouvoir s'asseoir), etc.

En fait, la mesure vient annuler une précédente mesure annoncée ces dernières semaines. Ainsi, à l'approche des congés notamment, le gouvernement avait choisi d'offrir à chaque habitant la possibilité de bénéficier d'un dépistage gratuit dans le laboratoire de son choix. Mesure certes universelle mais qui aurait eu un coût certain pour les finances publiques. Là, le LST est déjà financé, il n'y a plus qu'à recentrer sa mission.

Renforcement avant la rentrée

Néanmoins, le dispositif continuera sa mission de monitoring sanitaire. «Chaque semaine, 3.000 invitations au dépistage seront encore adressées pour avoir une vision de la situation covid du pays», souhaite Paulette Lenert. De même, les mesures d'anticorps via prélèvement sanguin rapide (DBS) vont être maintenues. Ces analyses témoignent de l'avancée immunitaire sur le territoire luxembourgeois; elles constituent donc un indicateur de suivi intéressant.

Ainsi, la moyenne hebdomadaire de 1.000 DBS effectués ne devrait augmenter à l'approche de la rentrée. L'expérience de l'été 2020 est passée par là, et les autorités savent que le retour des vacances pourrait constituer un moment critique pour une éventuelle remontée des contaminations covid.

