«Le covid a montré que la pauvreté existe au Luxembourg»

Marie DEDEBAN

Pour Caritas, le monde post-covid devra mener le Luxembourg vers plus de justice sociale. Car, données à l'appui, l'asbl démontre dans la 15e édition de son almanach social que la pandémie a encore creusé les inégalités au Grand-Duché. Un discours tenu «depuis des années», mais accéléré par les effets de la crise sanitaire.

«Le covid a montré que la pauvreté existe au Luxembourg», insiste Marie-Josée Jacobs. Pour preuve, le succès de la hotline lancée par l'asbl dès le début de la crise pour apporter un soutien psychologique, matériel et financier aux plus démunis. Depuis son lancement en avril 2020, 860 personnes auraient fait appel à Caritas par ce biais. «Les deux tiers sont des personnes qui n'avaient jamais eu besoin d'associations comme la nôtre», précise Robert Urbé, rédacteur de l'almanach.

Parmi ces nouveaux venus, les barmans, serveurs, videurs et autres acteurs du secteur Horeca ont notamment été les plus touchés. «Faute d'avoir un salaire complet ou des pourboires, beaucoup ont dû choisir entre manger et payer leur loyer», note Marie-Josée Jacobs. Ce besoin d'aide se traduit également par une croissance de la fréquentation des épiceries solidaires, qu'elles soient gérées par Caritas, la Croix-Rouge ou Cent Buttek.

Face à une situation qualifiée de «préoccupante», les auteurs de l'almanach exhortent le gouvernement à «faire preuve de solidarité», notamment en termes de relance économique. Avec une hausse de 6% du PIB en 2021 puis de 3,5% en 2022, une «exception» dans l'Union européenne selon le Statec, celle-ci doit être mieux répartie afin de «profiter à tous», selon Caritas.

Une meilleure distribution des richesses qui passera notamment par le logement, «clé de voûte des inégalités», selon Robert Urbé, mais aussi par une réforme fiscale. «Il est inacceptable que des personnes qui gagnent de l'argent en travaillant soient plus imposées que ceux qui profitent du système financier», affirme le responsable de l'almanach. Pour rappel, le ministre des Finances Pierre Gramegna (DP) a annoncé le report de la réforme fiscale prévue en 2021 dans le projet de coalition, à 2023 en raison de l'impact de la crise covid.

