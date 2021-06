Luc Feller, en charge d'organiser la campagne vaccinale au Grand-Duché, n'exclut pas de prolonger le dispositif jusque fin 2021. Cela afin d'assurer un éventuel 2ème rappel d'injection anti-covid.

La piste de la 3ème dose anti-covid à l'étude

Luc Feller, en charge d'organiser la campagne vaccinale au Grand-Duché, n'exclut pas de prolonger le dispositif jusque fin 2021. Cela afin d'assurer un éventuel 2ème rappel d'injection anti-covid.

(pj) Au Luxembourg, déjà 157.846 personnes peuvent se targuer d'un «schéma vaccinal complet». Autrement dit avoir reçu une ou deux injections (selon leur état et le vaccin employé) les prévenant de tout risque d'infection a priori. Mais alors que la campagne vaccinale a débuté voilà six mois, le haut-commissaire à la protection nationale, Luc Feller, vient d'évoquer pour la première fois la possibilité de devoir procéder à une troisième injection «d'ici la fin de l'année».

Ainsi, alors que le rythme de contamination a sérieusement régressé depuis un mois, voilà qu'une nouvelle phase commence à être envisagée. Certes, résidents et personnels soignants répondent bien aux appels à la vaccination (plus de 70% d'acceptation), certes le ministère de la Santé injecte un maximum des doses reçues au pays (88%), mais Luc Feller reconnait aussi auprès de nos collègues de L'Essentiel que les avis scientifiques évoluent vers la nécessité de lancer une nouvelle vague de vaccination.

Maintenir ouverts les six centres de vaccination actuels pourrait aussi faire sens au-delà de la rentrée pour accueillir celles et ceux qui auraient changé d'avis sur la vaccination et souhaiteraient se voir administrer l'un ou l'autre des sérums recommandés. Mais alors que la campagne vaccinale a déjà permis de distribuer quasiment 400.000 doses, le haut-commissaire ne cache pas que l'organisation peine à disposer des flacons tant attendus.

De fait, trouver un créneau pour un rendez-vous s'est compliqué ces derniers jours. Et cela alors que Luc Feller affirme que plus de 70 lignes de vaccination sont actuellement à l'oeuvre. Mais l'espoir est grand de voir, dans les jours à venir, les laboratoires accélérer considérablement les livraisons de doses. Et donc de pouvoir répondre aux attentes alors que l'intérêt pour la vaccination a été relancé ces derniers temps. Pression des nouveaux assouplissements, la mise en place du covid check ou la volonté de voyager à l'étranger encouragent encore un peu plus chacun à pouvoir justifier d'une vaccination en bonne et due forme.

