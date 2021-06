Des autotests salivaires aussi fiables que des PCR

Le Laboratoire national de santé et Advanced Biological Laboratories ont lancé le projet de recherche "Innov-Covid", visant à détecter le virus grâce à une application, aussi précisément que le feraient des professionnels de santé.

Covid-19

D'ici 2023, effectuer un test covid fiable pourrait se faire à domicile, sans passer par la case laboratoire. C'est du moins le défi qu'ont décidé de relever le Laboratoire national de santé (LNS) et la société luxembourgeoise Advanced Biological Laboratories (ABL), en signant ce mardi un accord inédit. Cette première collaboration des chercheurs du LNS avec un partenaire privé doit aboutir d'ici «30 mois» au lancement du projet «Innov-Covid».

Depuis dimanche, le Large Scale Testing change de mission et s'adresse en premier lieu aux personnes n'ayant pas un schéma vaccinal complet afin de leur offrir des tests PCR. Une démarche loin d'être apprécié par tous les laboratoires d'analyse.

Le principe paraît tout simple. Le dispositif devra combiner «la commodité de l'autodiagnostic à domicile avec la fiabilité du test PCR et l'interprétation rapide des résultats», souligne le Dr Tamir Abdelrahman. Bien que le mécanisme ne soit encore qu'au tout début de son développement, le chef du département de microbiologie du LNS précise qu'il devrait fonctionner grâce à une ou plusieurs «applications».

Autrement dit, une application mobile appelée «CE-IVD», analyserait le résultat d'un test salivaire afin d'établir un diagnostic rapide et sûr. «Innov-Covid» exempterait ainsi les usagers d'un aller-retour en laboratoire, et rendrait les actuels autotests caducs. Cela dispenserait aussi les entreprises ou l'Etat d'investir dans de nouveaux kits. La première commande de 17 millions d'autotests représentait un coût de 22 à 30 millions d'euros pour l'Etat luxembourgeois.

Des dépistages plus ou moins fiables

Si le test PCR est considéré par les autorités sanitaires comme étant «le plus précis», la fiabilité du dépistage antigénique effectué en pharmacie est comprise entre 70 et 90%. Concernant l'autotest, elle est estimée entre 80 et 95%, mais descend à 50% pour les personnes asymptomatiques.