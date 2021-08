Et 88 nouvelles contaminations repérées en 24 heures. Décidément, le virus court toujours à la veille d'un conseil de gouvernement qui fixera les mesures sanitaires s'appliquant au Luxembourg pour la rentrée.

Covid-19 au Luxembourg

Un millier d'infections actives signalées

Ce 1er septembre (rerererere)-belote. A nouveau, Paulette Lenert et Xavier Bettel se présenteront pour une énième présentation de mesures sanitaires. Dix-huit mois que le duo est rodé à présenter le délicat équilibre entre restrictions et libertés individuelles pour contenir cette épidémie covid qui n'en finit pas. Dans la vie, au bureau, en milieu scolaire : toutes les règles doivent être revues pour le 15 septembre. La ministre de la Santé et le Premier ministre en donneront donc un avant-goût, avant que la Chambre ne se penche sur la loi qui suivra.

Sur les 5.435 derniers tests de dépistage effectués, 88 se sont avérés positifs. Soit un taux de positivité de 1,62%.



Au total 75.760 cas positifs au covid ont donc déjà été détectés au Grand-Duché. Pour mémoire, les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août 2020.



Le ministère de la Santé fait état de 25 malades hospitalisés pour une infection pulmonaire en lien avec le virus (autant que lundi). Parmi eux, sept se trouvent en soins intensifs. Et cinq patients pris en charge pour d'autres pathologies ont été signalés covid+.

Le Luxembourg a maintenant administré 761.977 doses de vaccin anti-covid. En tout, 390.909 personnes présentent un schéma vaccinal complet.





