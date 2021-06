Si le covid-19 n'a plus fait de victime depuis plus de trois semaines au Grand-Duché (818), les hôpitaux n'ont plus que cinq malades du virus pris en charge dans leurs services.

Covid-19 au Luxembourg

Seulement 167 infections en cours au Luxembourg

Alors que la situation sanitaire du Luxembourg est en nette amélioration, l'infection au covid-19 de Xavier Bettel vient rappeler que l'épidémie sévit toujours. Et cela même si, comme le Premier ministre, on a déjà bénéficié d'une première injection contre le virus.



Sur les 276 derniers tests de dépistage effectués le weekend dernier, cinq se sont avérés positifs.

Au total, 70.642 cas positifs au covid ont donc déjà été détectés au Grand-Duché. Pour mémoire, les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.

Le ministère de la Santé fait état de cinq malades hospitalisés pour une infection pulmonaire en lien avec le virus. Parmi eux, un seul se trouve en soins intensifs. Sans oublier trois patients testés positifs au covid mais hospitalisés pour d'autres pathologies.



Le Luxembourg a maintenant administré 527.596 doses de vaccin anti-covid. A ce jour, 225.667 personnes présentent un schéma vaccinal complet.



