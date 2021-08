Pourquoi Xavier Bettel a-t-il été vacciné deux fois ?

L'injection, le 19 août dernier, d'une deuxième dose anti-covid au Premier ministre a soulevé divers questionnements. En effet, aux sujets déjà frappés par le covid, il est souvent dit de ne pratiquer qu'une seule vaccination. Explications

L'injection, le 19 août dernier, d'une deuxième dose anti-covid au Premier ministre a soulevé divers questionnements. En effet, aux sujets déjà frappés par le covid, il est souvent dit de ne pratiquer qu'une seule vaccination. Explications

Et de deux ! Quatre mois après sa première dose, le Premier ministre a reçu une deuxième injection du vaccin anti-covid jeudi dernier. Comme plus de 385.000 Luxembourgeois, voilà donc Xavier Bettel (DP) présentant désormais un schéma vaccinal complet. Un écart entre les deux doses qui s'explique par son infection au covid, sept semaines après la première piqûre. Xavier Bettel avait été alors hospitalisé dans un état «sérieux mais stable» le 27 juin dernier, pour ne ressortir du CHL que quatre jours plus tard.

Comme pour sa première injection, le Premier ministre a partagé la nouvelle sur les réseaux sociaux, en incitant les retardataires à se rendre comme lui au centre Victor Hugo, chez leur médecin de famille ou dans le vacci-bus.

1 Pourquoi être vacciné même après une infection covid?

Si elle n'est pas obligatoire, cette deuxième injection post-infection est toutefois «recommandée» par les autorités sanitaires. «Dans le cas particulier d’une infection qui survient entre une première et une deuxième dose de vaccin, il est recommandé de terminer le schéma vaccinal entrepris», indique le Dr Françoise Berthet.

La directrice adjointe médicale et technique du Conseil supérieur des maladies infectieuses (CSMI) explique en effet que «des cas de réinfection y compris sévères» similaires à celui du Premier ministre ont été répertoriés, sans préciser combien.

«Nous ne savons pas si l'infection après une première dose agit comme une deuxième ou non», poursuit-elle. Cependant, une deuxième injection donnerait selon elle «de meilleures chances de protection contre les formes sévères de la maladie».

2 Le mix vaccinal s'imposait-il?

S'il avait délibérément opté pour se faire injecter le sérum d'AstraZeneca le 6 mai dernier, le Premier ministre a cette fois reçu «un vaccin à ARN messager», indique le service communication du chef du gouvernement. Il s'agit d'une dose de Pfizer cette fois. Et le Premier ministre a choisi de bénéficier du mix vaccinal tel que «recommandé par le CSMI». «Le Premier ministre avait dépassé le délai maximal entre les deux doses de Vaxzevria» fixé à douze semaines, indiquent ses collaborateurs.

Autrement dit, si Xavier Bettel n'était pas tombé malade quelques jours avant son deuxième rendez-vous vaccinal, «il aurait eu le choix entre le sérum d'AstraZeneca et les autres», souligne Frank Genot. A ce jour, 3.441 personnes ont bénéficié de ce mix vaccinal au Luxembourg.

3 Xavier Bettel est-il maintenant totalement immunisé ?

Comme pour les 385.634 personnes présentant un schéma vaccinal complet au Luxembourg à ce jour, Xavier Bettel a toujours un risque de contracter l'infection respiratoire malgré tout. Comme ce fut le cas en juin dernier...

Ainsi, dans son dernier bilan hebdomadaire, le ministère de la Santé indique que 24,1% des personnes testées positives entre le 9 et le 15 août présentaient un schéma vaccinal complet. Il en allait de même pour 33,3% des personnes hospitalisées en soins normaux et 16,7% des patients en soins intensifs.

Mais les vaccins évitent toutefois de contracter «une forme grave du covid», rappellent les autorités sanitaires, d'autant qu'ils paraissent «efficaces contre les variants», précise le Dr Gérard Schockmel.

S'exprimant sur la possibilité d'une quatrième vague à l'automne, l'infectiologue des Hôpitaux Robert-Schuman estime que, majoritairement, ce seront «encore des jeunes qui seront contaminés et ils développent généralement une forme bénigne de l'infection». En revanche, «les personnes non vaccinées ou celles qui n'auraient pas reçu le nombre de doses préconisées seront elles aussi plus à risque».





