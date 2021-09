Après avoir mené plus de 2,1 millions de tests de dépistage, le dispositif LST va muer à compter du 15 septembre. Fini le libre accès en place depuis l'été.

Luxembourg 3 min.

Covid-19 au Luxembourg

Plus que deux jours de Large scale testing gratuit

Patrick JACQUEMOT Après avoir mené plus de 2,1 millions de tests de dépistage, le dispositif LST va muer à compter du 15 septembre. Fini le libre accès en place depuis l'été.

Qu'on ne s'y trompe : si à compter de mercredi les huit sites du Large scale testing (LST) vont cesser leur activité, ce n'est pas pour autant que les autorités entendent stopper tout suivi de l'épidémie. Seulement, le Premier ministre a prévenu, le LST n'a pas vocation à servir d'issue gratuite à celles et ceux qui, repoussant la vaccination, seraient tentés de multiplier les passages en stations LST pour mettre à jour leur CovidCheck. Désormais, qui voudra bénéficier d'un bilan PCR devra débourser pour son dépistage en se rendant dans un laboratoire privé.

Vaccination gratuite vs Test PCR payant Quitte à facturer maintenant le dépistage PCR payant, le gouvernement veut voir encore progresser le nombre de citoyens vaccinés contre le coronavirus. Histoire de gagner la course contre-la-montre face au virus.

Instauré depuis près d'un an et demi, le Large Scale Testing dans sa forme ''historique'' a donc vécu. Et bien travaillé avec plus de 2,11 millions de tests réalisés (sur les 3,41 millions analysés au Luxembourg depuis le début de la crise épidémique).

Sur seize sites au départ, connaissant quelques -rares- problèmes de traitement des résultats, changeant au gré de l'évolution du virus, imposant un lancement en nombre d'invitations inédit dans l'histoire du Grand-Duché, avec -parfois- des reproches sur le rapport coût/efficacité de l'opération : le LST tourne donc une page en cette rentrée 2021.

Le bâtonnet dans le nez ou la gorge a donc vécu dans la stratégie nationale, place au suivi des anticorps par analyse sanguine. Rien de bien méchant, une simple goutte suffit. Mais à ce stade, les données collectées sur le niveau de réaction immunologique de la population s'avèrent bien plus primordiales que le dépistage des cas covid+ via une opération d'aussi large ampleur que le LST.

Le centre de vaccination d'Esch ferme à son tour Des six centres mis en service, seul le Hall Victor-Hugo restera activé à compter de la semaine prochaine. Le site d'Esch-Belval tire sa révérence samedi.

Cette mission de suivi par tests sérologiques a été confiée au Laboratoire national de santé. L'organisme qui suit déjà, semaine après semaine, l'évolution des variants va maintenant analyser le nombre d'anticorps développés ou non chez tel ou tel habitant.

Là encore, l'opération se basera sur des invitations ciblées expédiées selon les critères établis par le ministère de la Santé. Et qui répondra à cet appel n'aura alors rien à débourser pour l'analyse proposée.

Le dépistage se poursuivra aussi en milieu scolaire, avec notamment deux tests rapides proposés chaque semaine aux élèves du fondamental. Des équipes mobiles pourront aussi, a averti le ministre Claude Meisch, intervenir à la demande des chefs d'établissement pour effectuer des contrôles de positivité rapidement pour éviter toute propagation rapide du virus. Même chose dans les établissements accueillant des personnes âgées.





Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.