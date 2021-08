En un peu moins de 9 mois de campagne d'injections, le Luxembourg compte maintenant 383.824 personnes avec un "schéma vaccinal complet". Le dernier bilan du ministère de la Santé parle de 67 nouveaux cas dépistés.

Covid-19 au Luxembourg

Plus de 751.000 doses de vaccins déjà administrées

Selon le dernier rapport du Laboratoire national de santé, le variant Delta est désormais à l'origine de 94% des nouvelles infections. Une souche qui circule plus rapidement, mais qui en ce moment rencontre un pays quelque peu vidé de ses habitants et de ses employés. Voilà qui explique que, depuis six semaines maintenant, le nombre de contaminations covid hebdomadaires baisse régulièrement.

Sur les 4.313 derniers tests de dépistage effectués dimanche, 67 se sont avérés positifs. Soit un taux de positivité de 1,55%.

Au total 74.985 cas positifs au covid ont donc déjà été détectés au Grand-Duché. Pour mémoire, les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.



Le ministère de la Santé fait état de 21 malades hospitalisés pour une infection pulmonaire en lien avec le virus (quatre de moins que la veille). Parmi eux, trois se trouvent en soins intensifs. Et cinq patients pris en charge pour d'autres pathologies ont été signalés covid+.

Le Luxembourg a maintenant administré 751.268 doses de vaccin anti-covid. 383.824 personnes présentent un schéma vaccinal complet.





