Le ministère de la Santé indique que 144 nouvelles infections ont été recensées au Luxembourg, amenant le taux de positivité à 2,90%. Les hospitalisations sont également en hausse.

Luxembourg 2 min.

Covid-19 au Luxembourg

Plus d'une centaine de nouveaux cas en 24 heures

Le gouvernement n'en démord pas: la vaccination «reste le moyen le plus efficace de combattre le covid», ont rappelé ce mercredi le Premier ministre Xavier Bettel (DP) et la ministre de la Santé Paulette Lenert (LSAP). Et pour convaincre les derniers réticents, les autorités luxembourgeoises sont prêtes à tout, même à rendre les tests PCR payants. Ce sera chose faite dès le 15 septembre prochain, le but étant de rendre la vaccination «plus simple» que le dépistage, a souligné le Premier ministre.

Car même si le nombre de morts reste stable, avec 830 décès depuis le début de la pandémie, les courbes du covid continuent d'augmenter au Luxembourg notamment en raison des retours de vacances.

Sur les 4.957 derniers tests de dépistage effectués, 144 se sont avérés positifs. Soit un taux de positivité de 2,90%.



Au total 75.904 cas positifs au covid ont donc déjà été détectés au Grand-Duché. Pour mémoire, les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août 2020.



Le ministère de la Santé fait état de 29 malades hospitalisés pour une infection pulmonaire en lien avec le virus (quatre de plus par rapport à mardi). Parmi eux, huit se trouvent en soins intensifs. Et six patients pris en charge pour d'autres pathologies ont été signalés covid+.

Le Luxembourg a maintenant administré 763.335 doses de vaccin anti-covid. En tout, 391.721 personnes présentent un schéma vaccinal complet.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) surveille un nouveau variant du covid, baptisé «Mu». La mutation B.1.621 a pour l'instant été classé comme «variant à suivre», a précisé l'OMS dans son bulletin épidémiologique hebdomadaire sur l'évolution de la pandémie.

L'organisme de santé précise que le variant présente des mutations qui pourraient indiquer un risque d'«échappement immunitaire», autrement dit une résistance aux vaccins. Des études supplémentaires doivent être menées pour mieux comprendre ses caractéristiques.

Actuellement, l'OMS considère que quatre variants sont préoccupants, dont les variants Alpha, présent dans 193 pays, et Delta, présent dans 170 pays. La mutation Mu a été détectée pour la première fois en Colombie en janvier. Depuis, elle a été signalée dans d'autres pays d'Amérique du Sud et en Europe. «Bien que la prévalence mondiale du variant Mu soit actuellement inférieure à 0,1%, sa prévalence en Colombie (39%) et en Equateur (13%) a constamment augmenté», a expliqué l'OMS.

