Covid-19 au Luxembourg

Pédiatres et généralistes vaccineront aussi

Patrick JACQUEMOT A compter du 2 août, tout assuré à la CNS pourra aller en cabinet médical se faire injecter le sérum anticovid. Le dispositif débutera chez quatre médecins avant de s'étendre plus largement.

Un à Esch-sur-Alzette, un autre à Mersch, à Redange-sur-Attert et Strassen. Pour lancer la vaccination anticovid directement dans les cabinets des généralistes et pédiatres du pays, le ministère de la Santé a décidé de débuter à petite échelle. Mais ce vendredi, l'administration conduite par Paulette Lenert (LSAP) assure que, passé la première semaine d'août, «le maillage territorial» se fera plus dense. Et pour connaître la liste des cabinets participant à ce nouvel épispode de la campagne vaccinale, il suffira de se rendre sur le site dédié.

1.550 effets indésirables signalés Ce qui fait trois déclarations pour 1.000 vaccins anti-covid administrés... Et le rapport de pharmacovigilance de la direction de la Santé est rassurant: 80% des effets indésirables enregistrés constituaient des réactions «non graves» et «sans conséquences».

Sept mois après l'injection du premier vaccin, et près de 700.000 doses plus tard, voilà donc le pays qui entend jouer la carte de la proximité. En fermant les grands centres de vaccination, petit à petit, (à compter du 9 août), le gouvernement se devait de maintenir un accès facile au vaccin.

Car au-delà des 13% de réfractaires, il reste encore bien des citoyens à immuniser contre le virus et ses effets les plus graves. En autorisant les médecins de ville et les pédiatres à piquer contre le covid, l'élan ne sera donc pas rompu.

Et, comme depuis fin décembre, c'est facilement que chacun pourra prendre rendez-vous auprès du cabinet médical de son choix. La vaccination y sera ouverte à «toute personne résidente ou non-résidente disposant d’un matricule luxembourgeois et non vaccinée antérieurement». L'âge limite restant fixé à 12 ans pour les plus jeunes volontaires. Il suffira alors de se présenter au cabinet muni d'une pièce d’identité et posséder un matricule auprès du Registre national des personnes physiques.

Le vaccin fait son retour dans le secteur des soins Jusqu'au 10 août, des équipes mobiles seront envoyées dans les hôpitaux et maisons de soins pour proposer une vaccination anti-covid aux professionnels en contact avec des personnes vulnérables qui n'auraient pas encore reçu une injection.

Seul le vaccin du laboratoire Moderna ne sera pas disponible dans l'offre proposée par pédiatres et généralistes. Et ce sont les médecins-vaccinateurs, eux-même qui pourront commander leurs doses de Johnson&Johnson, AstraZeneca ou BioNTech/Pfizer. Des flacons pour lesquels les professionnels retenus possèdent le matériel adéquat pour stocker et administrer les doses selon les normes applicables. «Le choix du vaccin se fera en concertation avec le médecin-vaccinateur», indique le ministère.

