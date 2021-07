Le bilan de l'épidémie covid reste à 818 décès au Grand-Duché. Mais à l'heure où Xavier Bettel, positif au virus, doit rester hospitalisé, le pays s'inquiète d'une possible recrudescence des infections.

Covid-19 au Luxembourg

Pas de nouvelle victime mais un grand flou

Le bilan de l'épidémie covid reste à 818 décès au Grand-Duché. Mais à l'heure où Xavier Bettel, positif au virus, doit rester hospitalisé, le pays s'inquiète d'une possible recrudescence des infections.

Un mois et trois jours que le coronavirus n'a plus causé de décès au Luxembourg. Et pourtant le pays semble vaciller. A l'euphorie des assouplissements sanitaires et des rassemblements festifs a succédé la reprise des contaminations... Xavier Bettel en a fait les frais, mais pas seulement le Premier ministre. Lui doit rester hospitalisé, mais d'autres résidents et frontaliers voient leur test virer au positif. 204 personnes ce weekend encore.

Sur les 342 derniers tests de dépistage effectués ces dernières 24 heures, 9 se sont avérés positifs.



Au total, 71.429 cas positifs au covid ont donc déjà été détectés au Grand-Duché. Pour mémoire, les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.

Le ministère de la Santé fait état de trois malades hospitalisés pour une infection pulmonaire en lien avec le virus (stable par rapport à la vendredi). Parmi eux, un seul se trouve en soins intensifs. Sans oublier un patient testé positif au covid mais hospitalisé pour une autre pathologie.



Le Luxembourg a maintenant administré 577.713 doses de vaccin anti-covid. A ce jour, 255.405 personnes présentent un schéma vaccinal complet.



La Russie a annoncé dimanche avoir recensé 25.142 nouvelles contaminations au Covid-19 lors des dernières 24 heures, un record depuis début janvier pour le pays frappé de plein fouet par le variant Delta.

Seuls 23,6 des 146 millions de Russes, soit 16% de la population, sont vaccinés.









