A partir du 2 août, les médecins luxembourgeois se verront davantage impliqués dans la campagne vaccinale. En cabinet, les professionnels volontaires pourront à leur tour administrer les sérums anti-covid.

Covid-19 au Luxembourg

Les généralistes pourront bientôt vacciner

Patrick JACQUEMOT A partir du 2 août, les médecins luxembourgeois se verront davantage impliqués dans la campagne vaccinale. En cabinet, les professionnels volontaires pourront à leur tour administrer les sérums anti-covid.

Il fallait s'y attendre. Alors que le ministère de la Santé confirmait, jeudi matin, sa volonté de fermer petit à petit les centres de vaccination, il lui fallait bien proposer une alternative aux retardataires ou tranches de la population nouvellement concernées par les injections anti-covid. D'où cette confirmation des services de Paulette Lenert : «dans la semaine du 2 août, les cabinets médicaux seront autorisés» à faire ce qui, depuis le 28 décembre, n'était réservé qu'aux hôpitaux (pour leurs personnels), aux six centres de vaccination et aux équipes mobiles.

La mesure se mettra en place «progressivement», annonce le ministère de Paulette Lenert. Mais, pour l'heure, aucune liste des professionnels qui participeront à l'immunisation face au SARS-CoV2 ne peut être communiquée.

Il semble cependant que près de 180 médecins du pays se soient signalés comme disponibles pour prendre le relais. Des généralistes mais aussi des pédiatres. Sachant que déjà plus de 665.000 doses ont été administrées sur les sept derniers mois.

Et aucune jalousie du côté des pharmaciens. Déjà bien occupés avec la vente traditionnelle des médicaments, et depuis peu la validation des tests covid, une implication dans la campagne vaccinale est loin d'être une attente de la profession. Et le président du syndicat des pharmaciens du Luxembourg de préciser : «Nous l'avions évoqué avec les autorités en début d'année, et bien entendu si elles l'avaient demandé nous y aurions réfléchi ensemble. Mais il n'y a pas eu de retour, et ce n'est pas un desiderata de notre part donc...»

Mais les blouses blanches se tiennent prêtes dans les officines, «si jamais il faut faire face à une nouvelle vague ou à de nouveaux variants alors que les centres ont fermé, bien entendu qu'une implication reste envisageable», poursuit Alain de Bourcy. Tout comme les pharmaciens restent ouverts à intégrer la campagne vaccinale annuelle contre la grippe.





