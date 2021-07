A partir de la mi-août, une première moitié du dispositif vaccinal sera mis à l'arrêt. Une décision qui intervient alors qu'un peu moins de la moitié de la population luxembourgeoise disposerait d'un ''schéma vaccinal complet''.

Covid-19 au Luxembourg

Les centres de vaccination prennent congé

(pj) Sept mois après l'injection du premier vaccin anti-covid, le ministère de la Santé a l'intention de diminuer le nombre de centres de vaccination en service cet été. Une mesure confirmée par les services de Paulette Lenert (LSAP) qui entendent fermer progressivement les six sites actuellement en fonctionnement. Les premiers à ne plus ouvrir leurs portes aux volontaires à la vaccination seront ceux de Mondorf-les-Bains, Luxexpo The Box et Ettelbruck. Selon L'Essentiel, l'opération devrait intervenir dès le samedi 14 août.

Ensuite, le 21 août, l'accueil au Luxembourg Air Rescue devrait s'achever à son tour. Ne resterait alors plus que le Hall Victor-Hugo dans la capitale et le site d'Esch/Belval qui tourneraient. Aucune date de fermeture n'ayant été encore évoquée pour ces deux derniers centres.

Ce changement intervient alors que le Luxembourg a déjà dispensé 665.315 premières doses, et que 309.600 personnes présentent un ''schéma vaccinal complet'' dans le pays. Equipes mobiles et hôpitaux devraient continuer à œuvrer, eux. Sachant que pour l'heure, le ministère de la Santé n'a pas encore donné le feu vert aux pharmaciens ou médecins généralistes pour que ces professionnels de santé pratiquent eux-mêmes la vaccination anti-covid dans les semaines à venir.



Il va de soi que la décision intervient alors que la campagne vaccinale a déjà atteint certains objectifs. Ainsi, un peu plus de la moitié des 18-49 ans auraient reçu les injections préconisées contre l'épidémie (à l'origine de 821 décès). Un ratio qui passe à 77% parmi les résidents de plus de 50 ans. Le mois d'août voyant aussi traditionnellement le pays se vider d'une bonne partie de ses habitants (notamment en raison du congé collectif), il n'aurait pas forcément été opportun de laisser ouverts autant de points de vaccination, et mobiliser surtout autant de personnels.

Le Luxembourg adopte lui aussi le mix vaccinal A l'étude depuis le mois de mai, la possibilité d'injecter deux vaccins différents à un même patient deviendra réalité à compter de vendredi, indique Paulette Lenert. La ministre de la Santé mise notamment sur cette mesure pour renforcer les effets de la vaccination face aux variants.

Par ailleurs, aucune livraison de vaccins AstraZeneca et Johnson&Johnson n'est prévue par les autorités sanitaires pour ce mois d'août. Seul Pfizer (26.235 doses) et Moderna (14.820) ont prévu un réapprovisionnement au cours des quatre semaines du mois.



Pour l'heure, aucune information ne circule sur la possibilité de remettre sur pied les centres fermés après la rentrée scolaire. L'évolution des connaissances sur l'efficacité de la vaccination initiale à moyen terme, ou la nécessité d'un rappel vaccinal face aux nouvelles souches éventuellement en circulation après les vacances détermineront ce choix.

