Le virus progresse en stations d'épuration

Pétange, Wiltz ou Troisvierges : tels sont les trois sites de prélèvements où le LIST a enregistré les plus hautes concentrations de coronavirus ces derniers jours. Mais la hausse est généralisée à tout le pays.

Si les infections covid marquent le pas depuis quelque temps, les analyses du LIST trahissent toujours une présence du virus dans les eaux usées des ménages luxembourgeois. Une concentration qui a même tendance à s'aggraver ces derniers temps. Voilà ce qu'indique le dernier bulletin du Luxembourg Institute of Science & Technology. Ainsi, pour son 91ème rapport depuis le début de l'épidémie, l'étude Coronastep pointe une «prévalence nationale élevée».

L'information est donc nettement moins encourageante en ce début août qu'elle ne l'était en juin. A l'époque, la plupart des mesures pratiquées dans les 13 stations d'épuration du pays revenaient au vert, signe d'une épidémie en recul. Cette fois, les compteurs grimpent à nouveau, et les feux virent à l'orange. Le LIST constatant un niveau général de contamination «légèrement supérieur à celui de début juillet».

Evolution des concentrations covid-19 depuis le début de l'année. Données : LIST

Les relevés effectués indiquent notamment des progressions significatives dans deux stations du nord du Grand-Duché : Troisvierges et Wiltz. Un phénomène semblable étant aussi signalé au sud, dans les installations de Pétange. La station de Mersch (et donc le secteur collecté) restant la moins impactée pour cette fois par la présence du virus et ses variants.

Pour mémoire, le LIST a débuté au printemps 2020 à quantifier la charge virale covid présente dans les eaux usées des ménages luxembourgeois. Les liquides arrivant en station constituant un marqueur géographique permettant aux autorités sanitaires de dépister les principales localisations de foyers ou nouvelles zones de circulation du virus qui, à ce jour, est à l'origine de 828 décès au Luxembourg pour 74.690 signalements de cas positifs.





