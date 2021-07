Dans 60% des nouveaux cas d'infection, la souche P1 a été repérée par le Laboratoire national de santé sur les derniers échantillons analysés.

Covid-19 au Luxembourg

Le variant Gamma prédomine toujours

Non, le variant Delta (dit «indien») n'a pas disparu du paysage sanitaire luxembourgeois. Il a juste été relégué au second plan, depuis deux semaines maintenant, par une nouvelle déclinaison du covid-19. Ainsi, dans leur analyse hebdomadaire, les chercheurs du Laboratoire national de santé ont signalé une prévalence du variant Delta dans un tiers des nouveaux cas. Dans les échantillons de tests covid+ analysés, le variant P1 (Gamma ou brésilien) était à l'origine de 60% des infections signalées dans la semaine du 5 au 11 juillet.

Le séquençage réalisé par le LNS a aussi mis en évidence la présence de la souche Alpha mais dans seulement 4,1% des 682 échantillons traités.

Durant cette semaine, les autorités sanitaires auront noté une stagnation des contaminations covid repérées (de l'ordre de 830 cas sur sept jours). Et cela alors que les variants dominants (Gamma et Delta) restent réputés comme plus transmissibles d'un individu à l'autre.

