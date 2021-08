Le Laboratoire national de Santé a pu repérer la souche "indienne" dans 94% des nouvelles infections répertoriées entre le 2 et le 8 août dernier.

Covid-19 au Luxembourg

Le variant Delta présent dans 9 contaminations sur 10

Depuis six semaines maintenant, le Luxembourg voit le nombre d'infections au covid diminuer. Mais ce qui augmente, c'est bien la présence du variant DElta dans les derniers tests positifs analysés par le Laboratoire national de Santé. Ainsi, dans son dernier rapport, le LNS indique que le variant Gamma (qui avait dominé au lendemain de la Fête nationale) ne représente plus que 4,4% des nouvelles contaminations, et l'ensemble des autres variants à peine plus qu'1%.

Pas «d'effet vacances» sur les infections Bien que les contaminations liées aux voyages à l'étranger représentent la deuxième origine pour les nouveaux cas covid pour la quatrième semaine consécutive, les dépistages positifs n'explosent pas au retour de lointains séjours. Le ministère de la Santé invite toutefois à la prudence.

Dominant dans 94% des échantillons séquencés (contre 81% la semaine précédente), le variant Delta confirme donc sa propagation au sein de la population. Et le phénomène devrait s'accélérer à l'issue des congés et notamment la rentrée scolaire.

En effet, cette déclinaison du virus (déjà à l'origine de 74.918 cas d'infection au pays) s'avère particulièrement rapide dans sa diffusion, notamment parmi les plus jeunes générations. Si la vaccination a été proposée aux 12 ans et plus au Luxembourg, l'immunité ne devrait pas concerner les plus petits enfants. D'où bien des inquiétudes parmi les autorités sanitaires.

C'est d'ailleurs pour faciliter le dépistage des cas positifs au SARS-CoV2 en milieu scolaire que le Luxembourg teste actuellement l'efficacité des tests salivaires. Depuis le , cette forme de prise d'échantillon et d'analyses est ainsi proposée à quiconque se rend à la station Large scale testing à Howald. Si son utilité est reconnue, le dispositif devrait être déployé auprès des scolaires.

