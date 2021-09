On prend la même (souche) et on recommence : pour la deuxième semaine consécutive, les analyses du laboratoire national de santé sur les nouveaux cas d'infection covid n'ont repéré que le variant indien dans 100% des échantillonnages effectués.

Covid-19 au Luxembourg

Le variant Delta encore et toujours

Patrick JACQUEMOT On prend la même (souche) et on recommence : pour la deuxième semaine consécutive, les analyses du laboratoire national de santé sur les nouveaux cas d'infection covid n'ont repéré que le variant indien dans 100% des échantillonnages effectués.

Groupes cibles, clusters, non-résidents : aucune différence. Quelle que soit la provenance du test positif au SARS-CoV2 que les équipes du LNS ont analysé sur la semaine 35, c'est à nouveau le variant Delta qui a été repéré dans la totalité des cas. Une domination confirmée pour une déclinaison du virus qui n'a été repérée au Luxembourg qu'en avril dernier, et devenue majoritaire dès juin.

Bras de fer entre BioneXt et le ministère de la Santé Le laboratoire estime que l'administration de Paulette Lenert n'a pas agi dans les règles de la concurrence dans l'attribution des différents marchés du Large Scale Testing. Plainte a été déposée auprès de la justice luxembourgeoise et des instances européennes.

De fait, plus question pour le laboratoire national de santé d'établir un quelconque «classement» des variants en présence. Britannique, Brésilien et autres sont inexistants et le dernier rapport scientifique préfère noter qu'au total, cinq sous-types Delta ont pu être distingués parmi les cas positifs analysés.

Voici quelques jours, le LNS avait aussi fait part d'une «réduction de l’activité neutralisante de 10 à 30%» des vaccins actuels face au risque de contamination lié à ce variant. Mais l'effet positif de l'injection anti-covid reste plus que déterminant et le laboratoire ne manque pas de rappeler que «les personnes vaccinées conservent des niveaux élevés de protection contre les maladies graves».

Ce propos fait écho aux chiffres évoqués dans le dernier rapport hebdomadaire du ministère de la Santé. Ainsi, fait relevé dans la semaine du 6 au 12 septembre dernier : parmi les hospitalisations, 85,8% des patients pris en charge en soins normaux et 100% des patients en soins intensifs n’étaient pas vaccinés.

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de facebook. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement





Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.