Ce week-end, 26 personnes se trouvaient au sein des établissements hospitaliers en raison du covid, indique lundi le ministère de la Santé. Mais seules deux y sont en soins intensifs.

Luxembourg 2 min.

Covid-19 au Luxembourg

Le nombre de personnes hospitalisées repart à la hausse

Ce week-end, 26 personnes se trouvaient au sein des établissements hospitaliers en raison du covid, indique lundi le ministère de la Santé. Mais seules deux y sont en soins intensifs.

Le regain d'activité de la pandémie observé au Luxembourg depuis la Fête nationale reste encore et toujours d'actualité, selon les dernières données du ministère de la Santé. Classé rouge depuis la semaine dernière par le centre européen de prévention et de contrôle des maladies en raison du regain d'activité de la pandémie, le Luxembourg enregistre toujours de nouveaux cas, et une nouvelle victime. Officiellement, 822 personnes sont mortes en lien avec le covid-19 depuis mars 2020.

Sur les 313 derniers tests de dépistage effectués, quatre se sont avérés positifs. Soit un taux de positivité de 1,28%.

Au total, 73.551 cas positifs au covid ont donc déjà été détectés au Grand-Duché. Pour mémoire, les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.

Le ministère de la Santé fait état de 26 malades hospitalisés pour une infection pulmonaire en lien avec le virus, soit six personnes supplémentaires par rapport aux informations communiquées vendredi. Parmi eux, deux se trouvent en soins intensifs.

Le Luxembourg a maintenant administré 685.075 doses de vaccin anti-covid. 293.903 personnes ont reçu deux doses vaccinales.

Dans le reste du monde, la Banque mondiale et le système Covax ont mis en place un nouveau mécanisme de financement qui devrait permettre de vacciner 250 millions de personnes dans les pays pauvres d'ici mi-2022. Ce nouveau mécanisme de financement doit permettre aux 92 pays membres de Covax, les plus pauvres, d'acheter des doses supplémentaires au-delà du contingent déjà entièrement financé par les pays donateurs, souligne le communiqué.

«L'accès aux vaccins est le plus grand défi qui se pose aux pays en développement pour protéger leur population de l'impact de la pandémie de Covid-19 d'un point de vue sanitaire, social et économique», a souligné le patron de la Banque mondiale, David Malpass. Pour l'heure, l'inégalité vaccinale entre pays riches et pays pauvres est la règle. Au 26 juillet, les 29 pays les plus pauvres n'ont pu administrer que 1,5 dose pour 100 habitants, là où les pays riches en sont à 95,4 doses pour 100 habitants, selon un décompte de l'AFP.

Les pays défavorisés, qui ont déjà des projets vaccinaux approuvés par la Banque mondiale, pourront confirmer leur souhait d'acheter des doses supplémentaires auprès de Covax, le type de vaccin et le calendrier de livraison.





Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.