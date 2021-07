Avec 86 nouveaux cas détectés et 23 personnes hospitalisées, la situation sanitaire se stabilise selon les données publiées mardi par la direction de la Santé. Le nombre de doses injectées flirte désormais avec le seuil des 700.000...

Luxembourg 2 min.

Covid-19 au Luxembourg

Le nombre de nouvelles infections retombe un peu

Le regain d'activité de la pandémie observé au Luxembourg depuis la Fête nationale reste encore et toujours d'actualité, selon les dernières données du ministère de la Santé. Classé rouge depuis la semaine dernière par le centre européen de prévention et de contrôle des maladies en raison du regain d'activité de la pandémie, le Luxembourg enregistre ce mardi toujours de nouveaux cas, mais pas de nouvelle victime. Officiellement, 822 personnes sont mortes en lien avec le covid-19 depuis mars 2020.



Sur les 6.060 derniers tests de dépistage effectués, 86 se sont avérés positifs. Soit un taux de positivité de 1,42%, selon les chiffres de la direction de la Santé.

Au total, 73.637 cas positifs au covid ont donc déjà été détectés au Grand-Duché. Pour mémoire, les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.

Le ministère de la Santé fait état de 26 malades hospitalisés pour une infection pulmonaire en lien avec le virus, soit autant que les données communiquées lundi. Parmi eux, trois se trouvent en soins intensifs, contre deux la veille.

Le Luxembourg a maintenant administré 691.290 doses de vaccin anti-covid. 299.217 personnes ont reçu deux doses vaccinales.

A noter que d'après la Commission européenne, 70% des adultes vivant au sein de l'UE ont reçu au moins une dose de vaccin et que 57% disposent d'un schéma vaccinal complet, selon les données publiées mardi par Ursula von der Leyen. Des chiffres qui placent l'Europe «parmi les leaders mondiaux», mais qui n'empêchent pas les inquiétudes, à l'image de la polémique naissante en Allemagne autour de la possibilité d'imposer des restrictions pour les non-vaccinés, même porteurs d'un test négatif, si la dynamique des infections continue sa remontée.

Une idée qui survient non seulement dans un pays très à cheval sur les libertés individuelles et où les dirigeants ont promis haut et fort ces derniers mois que personne n'y serait contraint. Mais aussi à deux mois des élections qui doivent désigner le nom du prochain chancelier, marquant la fin de 16 années d'ère Merkel.





