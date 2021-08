Petit à petit, les hôpitaux luxembourgeois voient réaugmenter le nombre de covid+ à prendre en charge. Ils sont 27 désormais quand leur nombre avait chuté à 3 début juillet encore.

Covid-19 au Luxembourg

Le nombre d'hospitalisés infectés remonte

Petit à petit, les hôpitaux luxembourgeois voient réaugmenter le nombre de covid+ à prendre en charge. Ils sont 27 désormais quand leur nombre avait chuté à 3 début juillet encore.

Faut-il se préoccuper de la remontée de la présence de traces du covid-19 dans les eaux traitées dans les stations d'épuration du Luxembourg? Toujours est-il que c'est le constat dressé par le LIST sur ces derniers jours. En parallèle, les sujets hospitalisés en raison d'une infection progressent à nouveau, alors que le nombre de victimes reste inchangé ces dernières 24 heures (828 décès).

Sur les 5.864 derniers tests de dépistage effectués dimanche, 89 se sont avérés positifs. Soit un taux de positivité de 1,52%.



Au total 74.779 cas positifs au covid ont donc déjà été détectés au Grand-Duché. Pour mémoire, les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.



Le ministère de la Santé fait état de 27 malades hospitalisés pour une infection pulmonaire en lien avec le virus (soit deux de plus que la veille). Parmi eux, six se trouvent en soins intensifs. Et huit patients pris en charge pour d'autres pathologies ont été signalés covid+.

Le Luxembourg a maintenant administré 747.315 doses de vaccin anti-covid. 381.296 personnes présentent un schéma vaccinal complet.





Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.