Au total, 820 personnes sont décédées au Luxembourg depuis le début de la pandémie. Sur le plan des hospitalisations, cinq personnes sont en soins intensifs soit un patient de plus que la veille.

Luxembourg 2 min.

Covid-19 au Luxembourg

Le covid fait une nouvelle victime

Au total, 820 personnes sont décédées au Luxembourg depuis le début de la pandémie. Sur le plan des hospitalisations, cinq personnes sont en soins intensifs soit un patient de plus que la veille.

Alors que les inondations inédites retiennent encore toute l'attention du pays, le covid continue de se propager au Luxembourg. Le variant Gamma, souche brésilienne du virus, a notamment pris le pas sur la mutation indienne: a concerné 72% des nouvelles infections constatées du 4 au 10 juillet dernier.

Dans son dernier bilan, le ministère de la Santé indique qu'une personne est décédée du virus, portant le bilan à 820 décès depuis le début de la pandémie. Il s'agit de Sachin Vankalas, directeur général de Luxflag.

Sur les 9.394 derniers tests de dépistage effectués, 127 se sont avérés positifs. Soit un taux de positivité de 1,35%.

Au total, 72.759 cas positifs au covid ont donc déjà été détectés au Grand-Duché. Pour mémoire, les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.

Le ministère de la Santé fait état de 11 malades hospitalisés pour une infection pulmonaire en lien avec le virus. Parmi eux, cinq se trouvent en soins intensifs, soit un de plus que la veille. Sans oublier les deux patients testés positifs au covid, mais hospitalisés pour d'autres pathologies.



Le Luxembourg a maintenant administré 640.604 doses de vaccin anti-covid. A ce jour, 290.006 personnes présentent un schéma vaccinal complet.



D'influents scientifiques internationaux ont appelé vendredi le gouvernement britannique à revenir sur sa décision de lever l'essentiel des dernières restrictions liées au coronavirus en Angleterre, dans trois jours.

Dans un communiqué, ce groupe de scientifiques explique vouloir «tirer la sonnette d'alarme sur la réponse dangereuse du gouvernement britannique à l'augmentation exponentielle des infections».

Le Premier ministre Boris Johnson a confirmé lundi dernier qu'il comptait lever dès le 19 juillet presque toutes les dernières restrictions sanitaires encore en vigueur en raison de la pandémie, y compris l'obligation de porter un masque et la distanciation sociale.

Désireux de «restaurer les libertés», le dirigeant conservateur a estimé qu'il s'agissait du «bon moment» pour le faire, malgré la forte progression du variant Delta, hautement contagieux et dominant au Royaume-Uni, l'un des pays européens les plus touchés avec plus de 128.000 morts. Il s'appuie sur le succès de la campagne de vaccination, avec plus de deux tiers des adultes complètement vaccinés.





Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.