Covid-19 au Luxembourg

Le covid-19 fait une victime supplémentaire

Bien que la pandémie apparaisse stable avec le recensement de 50 nouvelles infections, les données de la direction de la Santé font état d'un 828e décès depuis mars 2020 au Luxembourg.

Alors que la réorganisation du dispositif sanitaire annoncée en début de semaine prend peu à peu forme et s'oriente de plus en plus vers la proximité pour tenter de convaincre les récalcitrants à la vaccination, la situation reste toujours stable. Et ce, même si le bilan des victimes s'alourdit avec l'annonce d'un 828e décès depuis mars 2020, selon les données publiées vendredi par la direction de la Santé.

Sur les 6.138 derniers tests de dépistage effectués, 50 se sont avérés positifs. Soit un taux de positivité de 0,81%, selon les chiffres officiels de la direction de la Santé.



Au total 74.595 cas positifs au covid ont donc déjà été détectés au Grand-Duché. Pour mémoire, les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.



Le ministère de la Santé fait état de 21 malades hospitalisés pour une infection pulmonaire en lien avec le virus (soit deux de plus que la veille). Parmi eux, six se trouvent en soins intensifs. Et trois patients pris en charge pour d'autres pathologies ont été signalés covid+.

Le Luxembourg a maintenant administré 741.948 doses de vaccin anti-covid. 376.878 personnes présentent un schéma vaccinal complet.





