Deux nouveaux décès en lien avec le coronavirus ont été enregistrés ces dernières 24 heures. Et cela alors que dans le même temps le nombre d'infections actives dans le pays descend à 785 cas.

Covid-19 au Luxembourg

Le bilan de l'épidémie passe à 827 victimes

Il n'y a pas que le virus qui mute; le système de défense sanitaire luxembourgeois s'adapte aussi. Ainsi, ce mercredi la ministre de la Santé a-t-elle précisé les contours attendant la campagne de vaccination (avec, nouveauté, un accès sans rendez-vous possible en centres dès le 30 août). En attendant, selon les dires de Paulette Lenert, l'épidémie reste largement sous contrôle au Grand-Duché.

Sur les 5.052 derniers tests de dépistage effectués, 61 se sont avérés positifs. Soit un taux de positivité légèrement supérieur à 1%, selon les chiffres de la direction de la Santé.



Au total 74.498 cas positifs au covid ont donc déjà été détectés au Grand-Duché. Pour mémoire, les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.



Le ministère de la Santé fait état de 17 malades hospitalisés pour une infection pulmonaire en lien avec le virus (quatre de moins que la veille). Parmi eux, six se trouvent en soins intensifs. Et trois patients pris en charge pour d'autres pathologies ont été signalés covid+.

Le Luxembourg a maintenant administré 738.057 doses de vaccin anti-covid. 373.671 personnes présentent un schéma vaccinal complet.

La ville touristique de Crète, Héraklion, va être à son tour soumise à un couvre-feu nocturne à partir de mercredi soir. Une mesure décidée afin d'endiguer la pandémie, alors que le variant Delta prend de l'ampleur ces derniers jours en Grèce. Tout comme Mykonos, Zante et La Canée précédemment, un couvre-feu sera instauré à Héraklion de 1h à 6h du matin.

Plus originale comme mesure sanitaire : la musique sera totalement interdite dans les bars et restaurants, pour éviter le regroupement de personnes, et les rassemblements de plus de 20 personnes seront également prohibés.

