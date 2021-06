Avec 14 nouvelles infections, six personnes hospitalisées pour covid 19 et aucune nouvelle victime enregistrée ce vendredi, le Luxembourg est officiellement redevenu un pays «vert», selon le Centre européen de contrôle des maladies.

Covid-19 au Luxembourg

La pandémie largement sous contrôle

Bien que symbolique, le classement ce vendredi du Luxembourg comme zone à faible incidence confirme le recul net de la pandémie. Officialisée par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, la mesure confirme la tendance observée ces dernières semaines, malgré la montée en puissance progressive mais constante du variant Delta.

Et les chiffres publiés vendredi par le ministère de la Santé ne contredisent pas cet état de fait, puisque pour le 22e jour consécutif, aucune nouvelle victime n'est à déplorer. Comme depuis le début du mois de juin, leur nombre reste donc figé à 818 décès depuis mars 2020.

Sur les 8.089 derniers tests de dépistage effectués ces dernières 24 heures, 14 se sont avérés positifs.

Au total, 70.600 cas positifs au covid ont donc déjà été détectés au Grand-Duché. Pour mémoire, les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.

Le ministère de la Santé fait état de six malades hospitalisés pour une infection pulmonaire en lien avec le virus. Parmi eux, deux se trouvent en soins intensifs. Sans oublier les quatre patients testés positifs au covid mais hospitalisés pour d'autres causes.



Le Luxembourg a depuis jeudi franchi le seuil symbolique des 500.000 personnes ayant reçu au moins une dose de vaccin, puisque ce vendredi le ministère de la Santé fait état de 512.584 doses vaccinales anti-covid administrées. A ce jour, 219.962 personnes présentent un schéma vaccinal complet.

Pendant ce temps, Moscou, épicentre en Russie de la recrudescence du coronavirus portée par le variant Delta, a annoncé vendredi le retour du télétravail obligatoire pour au moins 30% des employés des entreprises. Un décret publié sur le site de la ville précise que cette mesure entrera en vigueur lundi et que le travail à distance sera obligatoire pour les employés de plus de 65 ans et ceux à risque.

Cette mesure, en vigueur lors des première et seconde vagues de l'épidémie à Moscou, avait été levée fin janvier mais une nouvelle flambée de cas touchant particulièrement Moscou a été enregistrée ces deux dernières semaines, portée par la propagation du variant Delta et une campagne de vaccination laborieuse.

La capitale russe a enregistré vendredi 98 morts du Covid-19 en 24 heures, son record depuis le début de la pandémie. Au total, 20.393 nouvelles infections ont été recensées dans le pays dont 7.916 à Moscou.

Plusieurs régions lui ont emboîté le pas et réintroduit des restrictions. La responsable de l'agence sanitaire russe, Anna Popova, a annoncé vendredi que la vaccination obligatoire pour certaines catégories concernerait 18 régions à partir de lundi.





